یادواره شهدای مدافع حرم و امنیت استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی زارع صبح سه شنبه در نشست خبری برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم و امنیت استان فارس، گفت: طی هماهنگی ها و برنامه ریزی انجام شده این یادواره برای اولین بار در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: ۳۰۰ برنامه تا روز برگزاری یادواره و در ادامه اجرای طرح امتداد مد نظر قرار گرفته که بخشی از آن نیز در حال اجرا است.

دبیر یادواره تصریح کرد: نقش تاثیرگذاری رهبری در مدیریت راهبردی محورهای مقاومت، ترسیم چهره زیبای شهدای مدافع حرم، ترسیم چهره تروریست های داعش، نقش شهدای مدافع حرم در امنیت منطقه و... از جمله اهداف این یادواره است.

زارع ادامه داد: در استان فارس۴۱ شهید مدافع حرم ایرانی، ۲۸ شهید فاطمیون و ۱۲ شهید امنیت وجود دارد.

وی یادوآور شد: میهمانان و سخنران کشوری برای حضور در این مراسم دعوت شدند.