مقر جدید آمازون را با بیش از ۴۰ هزار گیاه ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت آمازون مقر جدید خود در سیاتل را افتتاح کرد. این ساختمان که با هزینه ۱۴ میلیارد دلاری ساخته شده شامل سه گنبد متصل بهم از جنس فولاد و شیشه است.

این گنبدها که «کره» نام گرفته اند با ایجاد یک محیط کاری باز و باغی مملو از گیاهان استوایی، خطوط میان فضای اداری و استراحتگاه را از بین برده اند.

در این گنبدها بیش از ۴۰ هزار گیاه از ۴۰۰ گونه مختلف کاشته شده اند. این گیاهان به ۵۰ کشور جهان تعلق دارند. بیشتر این گیاهان از اکوسیستم جنگل های ابری انتخاب شده اند که در آب وهوای خنک و مرطوب ارتفاعات جنگل های کوهپایه ای راحت رشد می کنند. این گیاهان آب مورد نیاز خود را به طور مستقیم از هوا دریافت می کنند.

برای آنکه دمای داخل سازه ۲۲ درجه سانتیگراد حفظ شود، ۲۶۴۳ پنل شیشه ای با لایه ای محافظ به کار گرفته شده اند که مانع ورود اشعه مادون قرمز محافظت می کنند اما به نور معمولی اجازه ورود می دهند.

میان این جنگل کوچک اتاق های کنفرانس و فضاهای اداره ساخته شده اند.

این گنبدها شامل یک مرکز برای بازدیدکنندگان به نامUnderstory نیز است که تجربه ای نوین در حوزه علوم، مهندسی و گیاهان فراهم می کند.