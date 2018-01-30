به گزارش خبرنگار مهر، «اپدیم» یک مرکز وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) است که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص سازمان برنامه و بودجه کشور با گذشت بیشتر از یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف‌های مرتبط داخلی و خارجی سرانجام در تهران افتتاح می شود.

این مرکز با هدف خدمت‌رسانی در زمینه اطلاعات بلایا به ویژه زلزله برای کشورهای عضو اسکاپ راه‌اندازی شده و تلاش دارد مدیریت دانش، ظریف‌سازی، انتقال دانش فنی و تجارب موفق سایر کشورها در قالب همکاری‌های جنوب - جنوب در راستای افزایش تاب‌آوری در زمینه بلایا و کاهش خطرات آن انجام وظیفه کند.

از ۴۰ بلای طبیعی شناخته شده در دنیا ۳۰ مورد آن در کشورمان رخ داده است که از مهم‌ترین و پربسامدترین آنها می‌توان به زلزله بم اشاره کرد که تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است؛ با توجه به این مسائل، تاسیس مرکز «اپدیم» در راستای پاسخگویی به نیازهای منطقه و کشور بوده است.

در دومین نشست شورای حکام مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه که از امروز آغاز به کار کرده است، دو نشست سطح عالی منطقه‌ای برای مدیریت اطلاعات کاهش و تاب‌آوری در برابر خطرات بلایا و نشست مشورتی همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه، در محل هتل اسپیناس پلاس تهران برگزار می شود.

در این نشست دو روزه، ۴۰ نفر از نمایندگان کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) و نمایندگان تخصصی دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها به بررسی و تبادل نظر در خصوص بلایای طبیعی منطقه از جمله زلزله، گرد و غبار، سیل و روش‌های مقابله با آنها خواهند پرداخت.