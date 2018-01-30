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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

نشست «نظام‌سازی قرآنی در عرصه سیاسی» برگزار می‌شود

نشست «نظام‌سازی قرآنی در عرصه سیاسی» برگزار می‌شود

در اولین نشست طرح نظام سازی قرآنی موضوع «مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی مبحث نظام و نظام‌سازی قرآنی در عرصه سیاسی» بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه دهنده نشست «نظام‌سازی قرآنی در عرصه سیاسی» حجت الاسلام والمسلمین نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و منتقدان نشست حجت الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین عبدالله نظرزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند.

دبیری جلسه به عهده حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.

این نشست پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی قم، خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می شود.

این نشست توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و موسسه فرهنگی رویش اندیشه و معرفت برگزار می‌شود.

کد مطلب 4214264
سارا فرجی

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