به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه دهنده نشست «نظام‌سازی قرآنی در عرصه سیاسی» حجت الاسلام والمسلمین نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و منتقدان نشست حجت الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین عبدالله نظرزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند.

دبیری جلسه به عهده حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.

این نشست پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی قم، خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می شود.

این نشست توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و موسسه فرهنگی رویش اندیشه و معرفت برگزار می‌شود.