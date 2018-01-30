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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

سالانه به ۶۴۰ هزار پرونده توسط قضات کرمان رسیدگی می شود

سالانه به ۶۴۰ هزار پرونده توسط قضات کرمان رسیدگی می شود

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قضات استان سالانه به بیش از ۶۴۰ هزار پرونده رسیدگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر سه شنبه درجلسه با قضات دادگاه تجدید نظر استان کرمان که در محل سالن شهید نصیری برگزار شد، اظهار کرد: از آنجا که دستگاه قضائی کشور باید در هر موقعیتی با مظاهر فساد مقتدرانه برخورد کند، قضات در حکومت اسلامی از جایگاه و ارزش والایی برخوردارند.

وی با اشاره به اینکه شاهد کمترین تخلف در چند سال گذشته از سوی قضات استان کرمان بوده ایم، گفت: بزرگترین سرمایه قوه قضائیه قضات و کارکنان دستگاه قضائی هستند و مسئولان قضائی باید قدردان این قضات شریف باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: قضات آگاه و بصیر استان کرمان همواره در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و آرمانها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و در مقابل هجمه های سنگین دشمنان و معاندان نظام علیه قوه قضائیه که در چند ماه گذشته شدت گرفت، ایستادند.

وی ادامه داد: برداشت های غیرمنصفانه از فرمایشات ریاست قوه قضائیه شده است به گونه ای که  انعکاس وسیع خبری و هجمه به قضات و جایگاه و منزلت امر قضاء اتفاق افتاد که در کشور لطمه های ناعادلانه ای وارد می کند.

وی با بیان اینکه قضات در راستای برقراری عدالت و ایجاد امنیت در کشور گام برمی دارند، افزود: قضات در اجرای عدالت و ایجاد امنیت نمایندگان مقام عظمای ولایت هستند و با سایر مسئولان در تعاملند.

موحد با تاکید به اینکه قضات استان کرمان سالانه به بیش از ۶۴۰ هزار پرونده رسیدگی می کنند، اظهار کرد: این قضات روزانه بیش از  ۲۸ هزار مراجعه کننده  دارند و این در حالی است که ما هیچ گاه نمی توانیم خدمات و زحمات شبانه روزی این قشر زحمت کش را جبران کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب که فرمودند «مساله قضاوت یک مساله بسیار خطیری است»، یاد آور شد: قضات و کارکنان اداری دادگستری استان کرمان از خدوم ترین اقشار جامعه هستند که در راستای ایجاد امنیت و برقراری عدالت کار جهادی انجام می دهند.

کد مطلب 4214296

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