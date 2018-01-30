شورای شهر برای طرح ترافیک خبرنگاران ۵۰درصد تخفیف گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در جریان تصویب مصوبه عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر، با اشاره به سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران، تاکید کرد: خبرنگاران جزو مشاغل سخت هستند که نواقص را مطرح می کنند، همچنان که در حین آتش سوزی خبرنگاران در لابه‌لای بحران و آتش سوزی اطلاعات می دادند.

وی تاکید کرد: کار ما بیان مشکلات شهر است که بخشی از بیان مشکلات از سوی خبرنگاران صورت می گیرد؛ خبرنگاران از دیدگاه و نظریات متفاوت پشتیبانی می کنند و در همه دوره ها چنین جایگاهی داشتند.

مسجدجامعی با بیان اینکه «در گذشته سوءاستفاده هایی می شد و گاهی به عنوان خبرنگار، عکاس خبری به دیگران کارت داده می شد» گفت: ما ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ کارت خبرنگاری به دستگاه ذیربط می دادیم و دو برابر سهمیه ترافیک توسط دستگاه های غیر ذیربط توزیع می شد.

وی پیشنهاد کرد در صورتی که سهمیه ترافیک خبرنگاری به خبرنگاران داده می شود، اسامی خبرنگاران روی سایتی قرار گیرد تا مشخص شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: پیشنهاد می دهم خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول موارد خاص شوند و برای اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد، آئین نامه موارد خاص به تصویب کمیسیون ذیربط برسد.

رسولی: این پیشنهادات شأن رسانه را پایین می آورد

در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: ضمن تکریم جایگاه رسانه معتقدم هستم این پیشنهادات شأن و جایگاه اصحاب رسانه را پایین می آورد. اساس این لایحه شهرداری بر رانت‌زدایی است و تنها این قشر هستند که به صورت ویژه دیده می شوند.

وی مهمترین نقطه قوت لایحه شهرداری را رانت‌زدایی عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد مشاغل سخت و زیان‌آور یا بقیه صنوف را احصاء کنیم، به حدی باید سهمیه بگذاریم که از سقف ۱۰۳ هزار نفر عبور می کنیم.

رسولی تاکید کرد: یک تا یک و نیم درصد سهمیه در اختیار شهردار است، از این رو پیشنهاد می کنم در همان محل در قالب آئین نامه ببیند تا بحث خبرنگاران را در سطح افکار عمومی به یک محوز ترافیک تنزل ندهیم.

نظری: موافقت با سهمیه ترافیک خبرنگاران

حجت نظری در موافقت با سهمیه ترافیک خبرنگاران عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم با جامعه گفت و گوی دو سویه داشته باشیم، لازم است تردد خبرنگاران به محدوده طرح را تسهیل کنیم؛ این قطعا در راستای تقویت و تثبیت دموکراسی و مردم سالاری است.

در نهایت بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران اجازه داده شده است که حداکثر ۳ درصد از کل مجوزهای صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب ۰.۵ تعیین و محاسبه کند. خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول این ماده از موارد خاص محسوب شده و آئین نامه این تبصره به تصویب کمیسیون عمران و حمل و نقل خواهد رسید.

در جریان بررسی این تبصره برخی از خبرنگاران به نشانه اعتراض صحن شورا را ترک کرده و پس از تصویب این بند به صحن باز گشتند.