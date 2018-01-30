تصویب لایحه تعیین عوارض تردد خودروها در محدوده های مرکزی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران بر اساس ماده یک این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده شده است که از ۱۵ فروردین ماه سال آینده نسبت به وصول عوارض تردد وسایل نقلیه اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده دو این لایحه عوارض تردد وسایل نقلیه در هر روز برابر با حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب مربوط به محدوده تردد، ضریب ساعات تردد، ضریب میزان آلایندگی و ضریب مربوط به زمان پرداخت خواهد بود.

در جریان بررسی این طرح الهام فخاری، محسن هاشمی و محمد سالاری خواستار ساده کردن جدول ضرایب عوارض تردد به منظور آشنایی هرچه بیشتر و بهتر شهروندان با نحوه محاسبه شدند که از سوی شهرداری تهران مورد موافقت قرار گرفت.

شهرداری تهران بر اساس تبصره ماده دوم این لایحه مکلف است در شرایط وارونگی هوا و یا تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰، جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب، نسبت به افزایش نرخ حداکثر به میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

بر اساس ماده سه این لایحه نیز عوارض تردد برای وسایل نقلیه جانبازان بالای ۲۵ درصد، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت ها، وظایف شغلی و امور درمانی آنها مستلزم ورود به محدوده طرح ترافیک است در سقف مجوزهای ورودی در کل سال با اعمال ضریب ۰.۵ تعیین و محاسبه خواهد شد.

همچنین وسایل نقلیه با پلاک ویلچر که انجام وظایف و فعالیت های شغلی و درمانی آنها مستلزم ورود به محدوده طرح ترافیک است، از پرداخت عوارض این لایحه معاف هستند.

علاوه بر این، جانبازان بالای ۷۰ درصد و جانبازان اعصاب و روان بالای ۲۵ درصد که در راستای فعالیت های شغلی و درمانی خود در سقف مجوزهای ورودی وارد طرح می‌شوند، با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت عوارض تردد خودروی خود معاف خواهند بود.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران اجازه داده شده است که حداکثر سه درصد از کل مجوزهای صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب ۰.۵ تعیین و محاسبه کند. خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول این ماده از موارد خاص محسوب شده و آئین نامه این تبصره به تصویب کمیسیون عمران و حمل و نقل خواهد رسید.

بر اساس ماده چهارم این مصوبه عوارض آژانس های مسافربری، خودروهای حمل بار، کامیون های تا سقف شش تن و وانت بار ها که دارای مجوز فعالیت از شهرداری تهران هستند، در سقف مجوزهای ورودی در سال با ضریب نیم درصد محاسبه خواهد شد.

با مصوبه شورای شهر در ماده پنجم این مصوبه، مجوز ورود به محدوده کامیون ممنوع، در موارد خاص برای کامیون های با ظرفیت بالای شش تن با دریافت عوارض بر اساس جداول مشخص، ممکن خواهد بود.

علاوه بر این به ازای مجوز ورودی در کل سال برای هر خودرو مبلغ یک میلیون ریال بابت بهای خدمات دریافت خواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر، کلیه درآمد های حاصل از اجرای این مصوبه نسبت به درآمد حاصل از اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک، صرف توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد بود.

بر اساس ماده هشت این لایحه، شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض خود را پرداخت نکرده اند، اقدام کرده و بدهی دارنده خود را به آدرس اعلامی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال کند. دارنده خودرو موظف است حداکثر طی مدت زمان ۱۰ روز عوارض خود را پرداخت کرده و یا نسبت به آن اعتراض کند، اما در صورت عدم اعتراض مالک خودرو، این عوارض قطعیت یافته و نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت عوارض تردد خواهد بود.

شهرداری تهران مجاز است در صورتی که طی مدت زمان سه ماه از قطعیت عوارض خودرو، نسبت به پرداخت آن اقدام نشده باشد نسبت به صدور اجرایه و وصول عوارض وفق مقررات اقدام کند.