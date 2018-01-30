حضوربیش از۵هزار بازنشسته دردومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری به برگزاری چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان استان تهران و دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری در ۳۰ مرکز اشاره کرد و گفت: جشنواره ورزشی قبل در اردیبهشت ماه با وجود محدود بودن زمان و امکانات ،با مشارکت و استقبال بیش از ۵ هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش برگزار شد و پیش بینی می‏ شود که جشنواره دوم، با استقبال گسترده تر و انسجام بیشتری همراه شود.

عباس رشیدی گفت: ثبت نام بازنشستگان در این دوره از جشنواره ورزشی صرفاً از طریق ثبت نام اینترنتی صورت گرفت، تا مسئولان امر بتوانند در فرصت یک ماهه، برنامه ریزی لازم را براساس تعداد نفرات و رشته‏‌های ثبت نامی ‏انجام دهند. ثبت نام اینترنتی این امکان را فراهم می‏‌کند که ثبت نام و حضور علاقه مندان در این جشنواره ورزشی با شرایط مساوی صورت گیرد.

مسئول ورزش بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری افزود: ورزش در پیشگیری از ابتلای بازنشستگان به انواع بیماری ‏های قلبی و عروقی، فشار خون، چربی، قند خون، آلزایمر و به خصوص در ریشه کنی فقر حرکتی و بیماری‏های روحی نقش به سزایی دارد به همین دلیل تصمیم به برگزاری جشنواره ورزشی گرفتیم.

ابراهیم بیاتانی ایجاد فرهنگ سلامتی، افزایش شادی و نشاط، احیای مشارکت اجتماعی و ارتباطات فردی و گروهی را از جمله ویژگیهای جشنواره ورزشی دانست و گفت: دوری از انزوا و گوشه نشینی و تمایل به فعالیت‏های گروهی از نقاط قوت این جشنواره است.

وی تاکید کرد: بازنشستگان باید برای تغییر سبک زندگی و هدفمند شدن آن و ایجاد سلامت جسم و روح هم که شده در این رویداد ملی و ورزشی ثبت نام کرده و از این فرصت مغتنم استفاده کنند.

ثبت نام اینترنتی این جشنواره ورزشی از اول تا ۲۳ دی ماه ۹۶ از طریق سایت صندوق انجام شد که در پایان مهلت مقرر، آمار ثبت نام کنندگان به ۵ هزار و ۸۹۴ نفر در سراسر کشور رسید. دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری امسال نیز در ۵ رشته ورزشی تنیس روی میز، شطرنج، دارت، تیراندازی با تفنگ بادی، شنای کرال سینه و شنای قورباغه و در دو بخش خانم‏ها و آقایان برگزار می‌‏شود که مسابقات شنا در دو رده سنی بالای ۶۵ سال و زیر ۶۵ سال خواهد بود.