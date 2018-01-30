تداوم عملیات برف روبی در مناطق شمالی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران جندقی با بیان این مطلب گفت: از زمان اعلام ورود سامانه بارشی جدید، تیم های برف روب در آماده باش کامل بودند و با شروع بارش برف، عملیات برف روبی با اولویت معابر درجه یک و بزرگراه ها آغاز شد.

جندقی به فعالیت ۵۰۰ نیروی انسانی و ۲۲۵ دستگاه از ماشین آلات برف روبی اشاره کرد و افزود: در حال حاضرتمامی شریانهای اصلی و بزرگراه های سطح منطقه قابل تردد هستند. و ضمن اشاره به اینکه برف روبی معابر داخل محلات ، مساجد ، پل های عابر پیاده و .... نیز آغاز شده است، گفت: ۲۲۵ دستگاه کامیونت، گریدر، کمپرسی، تیغه برف روب، تانکر محلول پاش و دستگاه نمک پاش در حال فعالیت هستند تا رفت و آمد شهروندان به سهولت انجام شود.

وی حفظ ونگهداری از فضاهای سبز شهری را از اولویت های مدیریت شهری در شرایط بارش های زمستانه برشمرد و اظهار داشت: از شب های گذشته تاکنون، برف تکانی شاخه های درختان و پوشش گیاهی بوستان ها و معابر در حال انجام است و همچنان بطور مستمر ادامه دارد . لازم به توضیح است جهت برف تکانی درختان کهنسال و تنومند سطح منطقه به دلیل بلندی قامت این درختان از بالابر استفاده می شود .

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به اینکه بارش این حجم سنگین برف در سال های اخیر بی سابقه بوده است، ادامه داد: شهروندان نیز می توانند در امر درخت تکانی در کنار همکاران شهرداری مشارکت کنند تا با کاهش بار درختان از سقوط احتمالی آنها جلوگیری شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ مخزن ویژه ملزومات ضدیخ در نقاط مختلف جانمایی شده است، اعلام داشت: با نظارت تیم های برف روب، شارژ این مخازن به صورت مستمر در حال انجام می باشد . شایان ذکر است با توجه به بازگشائی مدارس پس از دو روز تعطیلی ، در راستای دستور رسول کشت پور شهردار منطقه کیسه های مخصوص شن و نمک در اختیار مدارس سطح منطقه گذاشته شده و تیم های برف روبی نیز کلیه معابر منتهی به مدارس ، دانشگاهها و مراکز آموزشی را برف روبی کرده تا از حوادث جانی – مالی برای فرزندان عزیزمان پیشگیری بعمل اید.