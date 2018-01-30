کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را به تصویب رساندند.

نادر قاضی پور سخنگوی کمیسیون در خصوص این طرح گفت: تا تصویب کلیات طرح مذکور به ستاد تسهیل که در حال حاضر در استان ها مشغول فعالیت هستند وجه قانونی داده می شود و این ستاد به ریاست استاندار در خصوص اختلافات بین نظام بانکی و تولیدکنندگان تصمیم گیری خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون معتقد بود با رسیدگی مجلس به جزئیات این طرح، بیش از ۷۰ درصد از مشکلات تولید در بخش سرمایه، سرمایه درگردش و دریافت تسهیلات بانکی رفع خواهد شد. شورای گفتگو در قالب این طرح نقش مشاور و هیات وزیران را دارد و مسئول نوشتن آیین نامه اجرایی این طرح خواهد بود.

موافقان این طرح معتقد بودند در صورت تصویب نهایی این طرح، هیچ سازمان جدیدی به دولت اضافه نمی شود، فقط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف خواهند بود حداکثر طی مدت یک ماه با درخواست تسهیلات بخش خصوصی موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را در همین مدت توضیح دهند. اگر دلایل مخالفت بانک مرکزی و بانک های عامل در ستاد تسهیل استان ها مورد قبول قرار نگیرد، بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات مالی لازم به تولیدکنندگان بخش خصوصی خواهند بود.

نمایندگان با ۱۴۵ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و۶ رای ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.