ضرایب عوارض تردد خودرو به اطلاع مردم خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران محسن پورسید آقایی اظهار کرد: بر اساس آمار، حدود ۳۵ درصد سفرها به محدوده طرح ترافیک زیر ۵۰ روز است؛ بنابر این کسانی که در یک ماه بیشتر از ۱۰ روز به طرح ترافیک بیایند آمار زیادی را شامل نمی شوند که بخواهیم برای آنها ضریب بیشتری در نظر بگیریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک درباره اصرار اعضای شورا به منظور شفاف سازی و ساده سازی قانون عوارض تردد و ضرایب الحاقی نیز گفت: قانون‌نویسی یک بحث است اما اینکه به مردم اطلاع رسانی کنیم که چگونه باید عوارض خود را محاسبه کنند نیز یک بحث دیگر است؛ به طور قطع اطلاع رسانی به مردم در قالب یک جدول خواهد بود که مشخص باشد چه نوع ماشین هایی، در چه ساعت هایی از روز چقدر باید عوارض تردد پرداخت کنند.

پورسیدآقایی درباره ضرایب در نظر گرفته برای ساعات اوج تردد تاکید کرد: چاره ای برای گذاشتن ساعت ها به منظور اخذ عوارض نداشتیم چرا که مبنای عوارض، اوج صبح، اوج بعدازظهر و میان روز است، اما بر اساس پیشنهاد شورا می توانیم بازه اوج ترافیک را در ایام مختلف سال همانند ماه رمضان جابجا کنیم.

وی درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای تردد جانبازان و معلولان برای تردد در محدوده مرکزی شهر افزود: هم اکنون مثل بقیه سهمیه های متفاوتی که وجود دارد، تعداد مشخصی سهمیه در حدود ۱۰ هزار آرم طرح ترافیک به بنیاد جانبازان داده می شود که بر اساس این سهمیه سالیانه ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان برای تردد این افراد جانباز و معلول دریافت می شود.

پلاک ویلچر از عوارض معاف است

معاون حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: در قانون گفته شده وزارت کشور مکلف است تمهیداتی در نظر بگیرد تا تردد معلولان و جانبازان رایگان شود؛ بر این اساس ما در لایحه شهرداری عنوان کرده ایم ۵۰ درصد از نرخ عوارض را شهرداری تهران تخفیف می دهد، اما وزارت کشور و بنیاد جانبازان هم تعهداتی نسبت به این عزیزان دارند. از این رو درخواست کردیم وزارت کشور و بنیاد جانبازان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ردیفی برای این افراد در نظر بگیرند و مسئله را حل کنند.

پورسید آقایی عنوان داشت: در حال حاضر پلاک ویلچر از عوارض ترافیک معاف است اما در لایحه پیشنهادی خود تاکید کرده ایم ورود این افراد باید برای انجام فعالیت های شغلی و درمانی آنها باشد.

وی گفت: این افراد حتما باید ملزم به استفاده از اپلیکیشنی باشند که مشخص شود آیا فقط برای موارد درمانی و شغلی به طرح وارد می شوند یا اینکه برای چرخش در شهر و مسافرکشی وارد محدوده می شوند؛ از این رو به واسطه این اپلیکیشن می توانیم هدف از سفر این افراد را کنترل کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره سهمیه خبرنگاران نیز توضیح داد: امسال ۶۰۰۰ مجوز به نام خبرنگاران صادر شده است اما آیا واقعا ۶۰۰۰ خبرنگار داریم؟ در واقع این مجوز ها بین مدیران مسئول و خانواده ها توزیع می شود.

وی تاکید کرد: درخواست داریم به جای اینکه یک گروه را احصاء کنیم و اسم بقیه مشاغل را نیاوریم، عدالت را رعایت کنیم. چرا که ما مشاغل مهم کمی نداریم که به لحاظ دموکراسی و اجتماعی مهم هستند.

پورسید آقایی عنوان کرد: اصل روح لایحه شهرداری تهران آن بوده است که همه افراد عوارض تردد را به صورت برابر پرداخت کنند، این موضوع در کمیسیون هم مطرح شده است که در مجموع هزار و ۵۰۰ مجوز اختیار داشته باشیم؛ در موارد خاص ممکن است تعدادی از خبرنگارانی هم باشند که دائماً با آنها سر و کار داریم و تعدادی هم افراد خاص، بیماران و ... باشند که باید از این مجوز استفاده کنند.

سهمیه خودروهای مسافربر و آژانس ها

معاون حمل و نقل و ترافیک درباره سهمیه خودروهای مسافربر و آژانس ها نیز تاکید کرد: هر کسی می خواهد در حوزه جابجایی بار و مسافر در شهر فعالیت کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کند.

وی گفت: هر شب که می خوابیم، صبح می بینیم یک تاکسی اینترنتی بدون مجوز و کنترل روی خودروها راه افتاده است، این در حالی است که گرفتن پروانه برای فعالیت این تاکسی ها جزو الزامات مدیریت شهر است.

پورسید آقایی درباره عوارض ورود کامیون ها به محدوده مرکزی شهر ادامه داد: ورود کامیون از ۶ صبح تا ۱۰ شب ممنوع است اما در بعضی از موارد بار کامیون به شکلی است که از سازمان ترافیک اجازه تردد می گیرد تا بار خود را تخلیه کند.

معاون شهردار تهران یادآور شد: در صورتی که اجازه تردد به این کامیون ها داده شود، اگر وارد محدوده طرح ترافیک شوند باید عوارض طرح ترافیک را جداگانه پرداخت کنند.