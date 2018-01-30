هشتگ حمایت از دانشجویان دکتری ۵۰ هزار بار توئیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل نادیده گرفتن مطالبات دانشجویان دکتری در بودجه ۹۷، اعضای کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم، از ساعت ۱۹ روز گذشته تا ساعت یک بامداد امروز بالغ بر ۵۰ هزار بار هشتگ حمایت از دانشجویان دکتری را توئیت کردند که در نوع خود بی سابقه است.

اعتراض کاربران (عموما دانشجوی دکتری) به حذف حق الزحمه پژوهشی (پژوهانه) موجب ترند هشتگ #حمایت_از_دانشجویان_دکتری در توییتر شد.

غلامی (وزیر علوم) روز گذشته گفته بود به دلیل وام‌هایی که به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزدهای بسیار پایین در اختیار دانشجویان دکتری قرار می‌گیرد عملا پرداخت پژوهانه از سوی صندوق رفاه دانشجویان امکان‌پذیر نیست.