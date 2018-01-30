همزیستی مسالمت آمیزکشورهای جهان اسلام، به نفع اروپاست

به گزارش خبرنگار مهر، اداره امور خارجه فدرال آلمان طی طرحی تلاش دارد رویکرد جدیدی را در روابط بین آلمان و جهان اسلام به منظور تقویت گفتگوی فرهنگی میان آلمان و کشورهای جهان اسلام پیش ببرد. در گذشته همواره رابطه میان جوامع غربی با جوامع اسلامی اغلب با سوء تفاهم و عدم درک متقابل همراه بوده است. همزمان با این قبیل سوء تفاهمات طی سال های اخیر، درون اغلب جوامع اسلامی اسلام گرایی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. ایدئولوژی ای که با هدف ایجاد دولت و تشکیل جامعه ای مطابق با قوانین اسلام (اسلام دوران نخستین) شکل گرفته است. مفاهیم سیاسی دموکراسی، حقوق بشر جهانی و پلورالیسم در این جامعه اسلام گرا اغلب با تعابیری نظیر «غربی» ویا «غیر اسلامی» رد می شوند.

در این زمینه، آلمان طرحی را برای ارتباط بهتر و موثر با جهان اسلام ارائه می کند. این طرح نیز خود حاصل پیش زمینه مطالعاتی است که از قرن نوزدهم با مسیر پیش گزیده گوته و روکرت آغاز شده است. منظور از درک بهتر، ترویج درک متقابل بین «غرب» و «جهان اسلام» و همچنین پلورالیسم اجتماعی داخلی است که به هدف ترسیم چهره ی درست از جهان اسلام و درک حقایق منجر شود.

آلمان نخستین کشور غربی بود که در سال ۲۰۰۲ در اداره امور خارجه فدرال، طرحی با نام «گفتگو با جهان اسلام» را در سیاست خارجه خود متمرکز کرد. اقدام به ایجاد دفتری تحت عنوان کمیسیون گفتگوی بین فرهنگ ها حاصل آن دوران است. در اداره امور خارجه فدرال، هاینریش کرافت خود را آماده ارایه کلیه تعاملات در تمام سطوح کار از جمله گفتگوی بین فرهنگی کرد و با ارائه برنامه های متفاوت در خصوص این طرح، موضوع گفتگوی اسلام را در برنامه ی ماموریت های دیپلماتیک آلمان با جهان اسلام قرار داد.

مهمترین شرکای اجرایی برای پروژه ها و برنامه های تبادل بین فرهنگی، سازمان های مربوط به سیاست های فرهنگی و آموزشی خارجی مانند موسسه گوته، خدمات تبادل فرهنگی آلمان و موسسه مرتبط با روابط فرهنگی با خارج از آلمان هستند.

موضوعاتی چون مدرسه، آموزش و پرورش و کار جوانان یکی از موارد گفتگو ها در این خصوص است. مورد دیگری که موکدا بر ضرورت آن تاکید می شود موضوع احیا تصویر سالم و باور ذهنی درست راجع به غرب در کشورهای مسلمان است. به منظور رسیدن به اهداف بیان شده، درک و فهم زبان ملی هر کشور به معنای واقعی کلید رسیدن به اهداف مشترک است. نخبگانی که تحصیلات خود را در کشور خود و در نهادهای محلی به دست آورده اند، گزینه های مناسبی برای ملحق شدن به پروژه های جهانی به منظور رسیدن به تعامل حسنه غرب و جهان اسلام هستند. در بسیاری از کشورها مردم به زبان های غربی تسلطی ندارند. بنابراین افراد نخبه می توانند بعنوان واسطه به طور مستقیم از طریق این پروژه ها،به گسترش ارتباطات کمک قابل توجهی کنند. در مرکز اطلاعات آلمان در قاهره به طور گسترده ای از ترجمه های عربی استفاده می شود که این کار به منظور دسترسی آسان علاقمندان جهت تبادلات فرهنگی انجام گرفته است. انتشارات، کارگاه ها، جشنواره های فیلم و.. همه و همه به منظور تبادلات بیشتری فرهنگی انجام می گیرد. (سایت مربوطه در شهر قاهره برای ارتباطات فرهنگی www.qantara.de)

اهمیت گفت و گو با کشورهای مسلمان را نمی توان از گفتگو با حدود چهار میلیون مسلمان که در آلمان زندگی می کنند جدا دانست. این تعداد مسلمان ساکن در آلمان به اندازه قابل توجهی در جامعه آلمان تاثیر گذار هستند. از سپتامبر ۲۰۰۶، کنفرانس اسلام در آلمان، باعث گفتگوی منظم بین دولت فدرال، ایالت های فدرال، شهرداری ها و نمایندگان مسلمانان شده است. همزیستی مسالمت آمیزکشورهای جهان اسلام، به نفع اروپا نیز می باشد و امنیت همگانی را تضمین میکند. گفتگوی فرهنگی با دنیای اسلام برای دستیابی به همزیستی صلح آمیز، احترام متقابل و کار مشترک برای آینده هدف اصلی و چشم انداز پیشروی این قبیل تعاملات است.

گفتگو میان مسلمانان امری بسیار ضروری است که به اندازه کافی به آن توجهی صورت نمی گیرد. آنیکا محمتی (محمدی) یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحاد اسلامی آزاد اندیش (LIB)، در مصاحبه ای به برخی مسائل در این زمینه اشاره کرده است. محمدی می گوید: موسسه آنها سعی در برقراری ارتباط موثر با نوجوانان مسلمان دارد تا بهتر بداند این نوجوانان برای دوستی با همسالان مسیحی خود با چه محدودیت هایی روبرو هستند.

وی افزود: در بیشترمباحثات علنی صورت گرفته در آلمان تفسیری که از اسلام برای بیننده صورت می گیرد بسیار محافظه کارانه است. به طوری که برای ما جای تاسف دارد که اسلام فقط از بعد افراط گرایانه مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. با توجه به ورود شمار زیادی مهاجر مسلمان در جامعه آلمان باید بحث ها به صورت متمایز از آنچه تا کنون انجام شده دنبال شود. جمله «اسلام و مسلمانان به جامعه آلمان تعلق ندارند» جمله ی بسیار غلط است که نباید بیش از این شنیده شود.

اجرای برنامه های جدید و پروژهای میان فرهنگی که آلمان در کشور خود و سایر کشورهای مسلمان دنبال می کند همواره با مشکلاتی همراه هست از جمله آنها می توان به یکی نبودن عقاید خود مسلمانان اشاره کرد. همین موضوع کار را به مراتب مشکل تر می سازد. بهتر آنست که در ابتدا جوامع مسلمان با تشکیل گروه هایی راه را برای گفتگوی داخلی جهت درک بهتر نقاط مشترک و ایجاد یک رابطه سازنده هموار سازند به طوریکه که انتهای این گفتگوها به یک پیام مشترک و سازنده ختم شوند.

دوری گروه های مختلف اسلامی از هم زمینه را برای موفقیت گروه های اقلیت تندرو در هدایت جوامع اسلامی فراهم می سازد تا با استفاده از شرایط موجود، فضا را برای ترویج افکار نادرست و تحریف مفاهیم اسلام به نفع خودشان هموار کنند و گامی محکم جهت شکل نگرفتن ارتباطات سالم و سازنده میان کشورهای مسلمان و غربی از جمله آلمان بردارند. فعالیت های فرهنگی همواره نیاز به تلاش مداوم، صبر و ارائه اطلاعات سالم و دقیق و بشر دوستانه میان کشور ها دارد.