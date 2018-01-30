مدارس برخی مناطق گیلان چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان، طی اطلاعیه صادر شده از سوی این اداره کل مدارس برخی مناطق گیلان به علت یخبندان پس از بارش برف برای فردا (چهارشنبه) ۱۱ بهمن تعطیل اعلام شد.

براساس این اطلاعیه به دلیل بارش برف، برودت هوا، یخبندان شدید و مشکل تردد، فردا چهارشنبه ۱۱ بهمن تمامی مدارس مناطق دیلمان و عمارلو در دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

همچنین تمامی مدارس مقطع ابتدایی سیاهکل، رحمت آباد، آستانه اشرفیه، لاهیجان، رودبنه و سنگر در دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

گفتنی است فعالیت های آموزشی همه مدارس دیگر مناطق گیلان فردا به صورت عادی دایر است.