به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در دومین نشست هم‌اندیشی معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی با حضور جمعی از مدیران و مشاوران بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره بانک‌های عامل، معاونان امور بین‌الملل، مدیران و مشاوران بانک‌ها و همچنین مدیران روابط بین‌الملل شبکه بانکی به میزبانی بانک سامان بر توسعۀ روابط اقتصادی و تسهیل تجارت خارجی، ارتقای حجم تجارت بین‌الملل با کشورهای هدف، تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری با نگاه ویژه به بخش خصوصی تاکید شد.

ابوالفضل کوده‌ئی با بیان اینکه این نشست‌ در راستای ارتقای تعامل، هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل در زمینۀ روابط بانکی بین‌المللی و امور بین‌الملل برگزار شده است، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست تاکید بر ضرورت تقویت تعامل، همکاری و هم‌افزایی بین شبکه بانکی است. در همین زمینه، رویکرد بانک مرکزی در حوزه روابط بین‌الملل، توسعۀ فعالیت‌ها به منظور دستیابی به اهداف ملموس، کمّی و قابل سنجش و نتیجه‌محور شامل «ارتقای وضعیت روابط اقتصادی خارجی» و «ظرفیت‌سازی‌های لازم» در سطح بانک‌ها است.

معاون روابط بین الملل بانک مرکزی در ادامه افزود: نتیجۀ فعالیت‌های حوزۀ بین‌الملل باید باعث «تسهیل تجارت»، «ارتقای حجم مبادلات با سایر کشورها»، «تامین مالی پروژه‌ها»، «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی» و «تبادل تجارب و دانش فنی» باشد.

گفتنی است، در این نشست، دستورکارهای مشخص از جمله سامانه پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص مدیریت هوشمند همکاری‌های بین‌الملل تببین شد و اعضای حاضر در نشست، نظرات و پیشنهادهای فنی، اجرایی و کارشناسی خود را ارائه کردند. همچنین موانع و مشکلات فراروی بانک‌ها در حوزه‌های مرتبط، تبیین و راهکارهای عملیاتی لازم نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، در اولین نشست هم‌اندیشی معاونت‌های روابط بین‌الملل بانک‌ها که به ابتکار معاونت روابط‌ بین‌الملل بانک مرکزی در اوایل سال‌جاری به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد ادامۀ این نشست‌ها به میزبانی بانک‌های عامل‌ برگزار شود.