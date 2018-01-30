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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

نبیه بری: اجازه تهدید ثبات و وحدت لبنان را نمی‌دهم

نبیه بری: اجازه تهدید ثبات و وحدت لبنان را نمی‌دهم

رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که اجازه تهدید ثبات و وحدت این کشور را تحت هیچ شرایطی نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پس از دیدار با فرانک والتر اشتانمایر رئیس جمهور آلمان اعلام کرد: این دیدار بسیار عالی بود.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان گفت: من نگرانی از بابت انتخابات ندارم.

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به حوادث شب گذشته در بیروت و برخی مناطق که به دنبال اهانت جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به نبیه بری و اوباش خواندن رئیس پارلمان لبنان رخ داده بود بیان کرد: اجازه نخواهم داد که هیچ چیزی ثبات و وحدت لبنان و لبنانی ها را برهم بزند و آنرا مورد تهدید قرار دهد.

شایان ذکر است که شب گذشته ساعاتی پس از انتشار ویدئوی موهن جبران باسیل ضد نبیه بری که طی آن ضمن انتقاد شدید از بری وی را اوباش خوانده بود، بیروت و برخی مناطق دیگر شاهد اعتراضات گسترده ای در حمایت از نبیه بری بود که جنبش امل این اعتراضات را خودجوش و بدون تصمیم حزبی دانست.

کد مطلب 4214649

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