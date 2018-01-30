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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

حسن بلخاری مطرح کرد؛

هنرهای سنتی ما با تکیه بر اصالت‌ها به روز شده‌اند

هنرهای سنتی ما با تکیه بر اصالت‌ها به روز شده‌اند

بلخاری در مراسم اختتامیه جشنواره فجر صنایع‌دستی گفت: هنرهای سنتی که نشانه فرهنگ و هویت ما هستند در جا نزده ما و با تکیه بر اصالت ها به روز شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر حسن بلخاری در مراسم اختتامیه دومین جشنواره صنایع‌دستی فجر که امروز ۱۰ بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: برگزاری جشنواره مختلف سینما، تئاتر و موسیقی خوب است اما هویت و فرهنگ ما وابسته به هنرهای سنتی است و چه خوب که جشنواره صنایع دستی به دیگر جشنواره های فجر افزوده شد.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه به روز شدن را یکی از ویژگی های هنرهای سنتی دانست و افزود: صنایع دستی، زمان را نادیده نگرفته و به آن پشت نکرده‌اند بلکه با حفظ اصالت ها، روح زمانه را درک و فرآورده های خود را به روز کرده اند.

بلخاری به این که هنرهای سنتی ما در بستر زمان نمی گنجد اشاره و بیان کرد: هنر و تمدن ما فراتاریخی است و ویژگی این تمدن، این است که گذشته را به حال و آینده پیوند می زند.

به گفته این پژوهشگر هنر، «انسان» در صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانی حضور دارد اما انسان ایران با انسان یونانی یک تفاوت ماهوی دارد و آن این که ما بر اساس اندیشه‌های ایرانی-اسلامی خود به این باور رسیده ایم که خداوند، اولین هنرمند و صانع هستی است و انسان، مهم ترین مصنوع او به شمار می رود.

بلخاری در پایان، انسان را صنعت خداوند دانست و افزود: در این آفریده خداوند سه ویژگی علم، روح الهی و صناعت وجود دارد و این خصوصیات موجب شده که او صناعت را به هویت و معنا پیوند بزند و از دل این پیوند، فتوت نامه ها پدید آمده اند. بنابراین صنایع دستی ما، تابلوی بی نظیری از فرهنگ و هویت ما هستند.

کد مطلب 4214663

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