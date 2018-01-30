به گزارش خبرنگار مهر حسن بلخاری در مراسم اختتامیه دومین جشنواره صنایع‌دستی فجر که امروز ۱۰ بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: برگزاری جشنواره مختلف سینما، تئاتر و موسیقی خوب است اما هویت و فرهنگ ما وابسته به هنرهای سنتی است و چه خوب که جشنواره صنایع دستی به دیگر جشنواره های فجر افزوده شد.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه به روز شدن را یکی از ویژگی های هنرهای سنتی دانست و افزود: صنایع دستی، زمان را نادیده نگرفته و به آن پشت نکرده‌اند بلکه با حفظ اصالت ها، روح زمانه را درک و فرآورده های خود را به روز کرده اند.

بلخاری به این که هنرهای سنتی ما در بستر زمان نمی گنجد اشاره و بیان کرد: هنر و تمدن ما فراتاریخی است و ویژگی این تمدن، این است که گذشته را به حال و آینده پیوند می زند.

به گفته این پژوهشگر هنر، «انسان» در صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانی حضور دارد اما انسان ایران با انسان یونانی یک تفاوت ماهوی دارد و آن این که ما بر اساس اندیشه‌های ایرانی-اسلامی خود به این باور رسیده ایم که خداوند، اولین هنرمند و صانع هستی است و انسان، مهم ترین مصنوع او به شمار می رود.

بلخاری در پایان، انسان را صنعت خداوند دانست و افزود: در این آفریده خداوند سه ویژگی علم، روح الهی و صناعت وجود دارد و این خصوصیات موجب شده که او صناعت را به هویت و معنا پیوند بزند و از دل این پیوند، فتوت نامه ها پدید آمده اند. بنابراین صنایع دستی ما، تابلوی بی نظیری از فرهنگ و هویت ما هستند.