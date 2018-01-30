اردوغان: ارتش آزاد سوریه یک گروه تروریستی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه با دفاع از گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه اعلام کرد: ارتش آزاد سوریه مانند قوای ملّی یک نیرو مردمی به شمار رفته؛ یک گروه تروریستی نیست.

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در جمع نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور بدون توجه به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق با اشاره به انتقادات کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و نمایندگان این حزب از گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه گفت: ارتش آزاد سوریه دوش به دوش نیروهای مسلح ترکیه و نظامیان قهرمان ما با تروریسم در عفرین مبارزه می کنند و این افتخار آفرین است!

وی در ادامه ادعا کرد: تا زمانیکه ۳.۵ میلیون برادر سوری ما در امنیت کامل به خانه خود باز نگردند، عملیات کنونی متوقف نخواهد شد.

اردوغان اضافه کرد: بدون توجه به حامیان تروریسم، با تروریستها به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. عملیات شاخه زیتون را برای پاکسازی تروریستها از عفرین آغاز کردیم.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.