۶۲ درصد پرونده های قضایی استان سمنان با مشاوره پلیس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود عابدینی عصر سهشنبه در دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه بخشی از انرژی پلیس بر روی کاهش ورودی پروندهها به دادگستری است، تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۱۵میلیون ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کشور را شاهد هستیم لذا تلاش شد تا با اقدامات مشاورهای در پاسگاه ها آمار پروندههای ورودی به دستگاههای قضایی را کاهش دهیم که این رقم در استان سمنان ۶۲ درصد طی ۱۰ ماهه سال جاری است.
وی بابیان اینکه نباید پروندهها به سوی مراجع قضایی سوق داده شود، افزود: در این راستا دانشگاه دفاع و امنیت ملی مطالعاتی انجام داد که الگوی کشوری را به سمتی که بتوان با تشخیص و احصا مؤلفهها و شاخصها با رویکرد امنیت عمومی در آمایش سرزمین تدوین کرد و استان ها بر این اساس سنجشهای لازم را انجام دهند.
مکان یابی نادرست کارخانههای صنعتی در استان سمنان
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی سمنان بابیان اینکه مکان یابی کارخانههای صنعتی در شهرهای استان بهدرستی صورت نگرفته است، ابراز داشت: در بحث مکانیابی برای فعالیتهای صنعتی معمولاً باد از سوی غرب به شرق است و فعالیتهای شهرهای استان به سمت غرب گسترش دارد که در این مکانیابی نادرست فعالیتهای غلط نیز جانمایی میشود.
عابدینی با بیان اینکه در مکان یابی غلط واحدهای صنعتی در استان سمنان با صنایع پرخطری مانند مواد اسیدی و نفتی مواجه هستیم، تصریح کرد: با برنامهریزی و اجرای مناسب در طرح آمایش سرزمین می توانیم هزینه های مالی را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در بحث شریان های ارتباطی اقدامات و مطالعات خوبی صورت میگیرد ولی در پیگیریهای منطقهای و استانی تغییراتی در برنامه ایجاد میشود، افزود: به صورت مصداقی پروژه حرم تا حرم از چند وجه مورد مطالعه قرارگرفته است که این راه علاوه بر کوتاه کردن مسافت بین تهران و مشهد، هزینهها را نیز کاهش میدهد.
به جزئیات طرحها توجهی نمی شود
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه برخی شهرها طرح حرم تا حرم را مخالف توسعه میبینند و میکوشند تا مسیر تعیینشده را از دشت بهسوی ارتفاعات جنوبی البرز هدایت کنند، ابراز داشت: به دلیل وجود حوزههای آبریز باید در این مسیر پل های بسیاری نصب شود که این امر علاوه برافزایش هزینهها مخاطرات جدی را برای مسافران به دنبال دارد.
عابدینی ضمن بیان اینکه یک خطای انسانی در دهانه پل مساوی با از دست دادن جان یک انسان است، تصریح کرد: با نگاه به توسعه گردشگری شهرها به جزئیات طرحها توجهی نداریم.
وی با بیان اینکه فرآیند امنیت عمومی در سه حوزه تولید، حفاظت و پاسداری و باز تولید تعریفشده است، ابراز داشت: در تولید امنیت عمومی، مردم و نهادها نقش دارند در بخش دوم حفاظت و پاسداری ویژه نیروی انتظامی دخیل است.
نقش برنامهریزی و مدیریت در اجرا بسیار کلیدی است
دانش آموخته دانشگاه دفاع و امنیت ملی بابیان اینکه نقش برنامهریزی و مدیریت در اجرا بسیار کلیدی است، ابراز داشت: برنامهریزیها از سوی افرادی که در حوزه امنیت تخصص ندارند صورت میگیرد.
عابدینی بابیان اینکه کلاف این مشکلات به سو مدیریت و بخش عمده آن به حوزه تولید منتهی می شود، تصریح کرد: سرریز مسائل بیانظباطیها دامنگیر حفاظت و پاسداری میشود که بخش اعظم آن بر گردن نیروی انتظامی است که در این راستا تلاش شد تا ورودی و خروجیهای به سمت باز تولید قضایی کاهش پیدا کند.
وی بابیان اینکه امنیت عمومی از مؤلفههای اقتصادی، محیطزیست، منابع اجتماعی و فرهنگی تشکیلشده است که ناظر بر وضعیت معیشتی، محیطی جامعهای و حکومتی هستند، افزود: نابسامانیها یا عدم مدیریت در هر کدام از این حوزهها باعث ایجاد مسائل حل نشدنی میشود که مسلما در این چارچوب ایجاد سازوکار مناسب برای امنیت عمومی بر عهده حاکمیت است.
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