به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان به حوادث شب گذشته در برخی مناطق این کشور واکنش نشان داد.

وی گفت: آنچه شب گذشته در سطح سیاسی و امنیتی رخ داد اهانت به همه بود و زیبنده لبنانی ها نیست. آنچه رخ داد اشتباهی بزرگ بود که بر پایه اشتباه شکل گرفت. من از موضع قانون اساسی و پدرانه همه کسانی که به من و خانواده ام تعدی و تعرض کردند را حلال می کنم.

عون بیان کرد: کشور بزرگتر از هر موضوعی به ویژه از موضوعات و اختلافات سیاسی است. پس از هر اهانتی باید مسامحه صورت گیرد.

وی از سیاستمدارانی لبنانی خواست که نهایت مسئولیت را در مقابله با چالشهای بزرگی که پیرامون ما قرار دارد به منظور محافظت از ثبات و وحدت ملی به کار ببندند و در قبال دستاوردهای به دست آمده یکسال گذشته در کشور کوتاهی نکنند.

شایان ذکر است که به دنبال انتشار ویدئویی از سوی جبران باسیل وزیر خارجه لبنان و داماد میشل عون ضد نبیه بری رئیس پارلمان این کشور، بیروت و برخی مناطق دیگر شاهد اعتراضاتی بود.