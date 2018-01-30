به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی دقایقی قبل با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

محمد شریعتمداری در حالی به جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی آمده است که در جلسات اخیر، نمایندگان مجلس از عدم حضور وی، ابراز گلایه کرده و اعلام کردند که مراتب را به رئیس جمهور اعلام خواهند کرد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه، ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت به منظور رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار را مطرح کرد و گفت: در این حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاد می شود که دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسئولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکارهای مناسب تری در زمینه مقررات زدایی پیدا کند.

به اعتقاد وی این صندوق می تواند با عنوان صندوق توسعه ای یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی به منظور استفاده آنها از فاینانس ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: ایران بر اساس معاهده پاریس باید ۷۵۰۰ مگاوات انرژی پاک تولید کند که البته از حوزه انرژی های نو بعد از برجام، استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران صورت گرفته است. بنابراین از نظر اجرایی نیز به این نتیجه رسیده اند که ایران جای خوبی برای سرمایه گذاری است.

وی افزود: البته در این راه مشکلاتی وجود دارد که برای حل آن، سه ماه از جلسات مربوط به کمیته ماده ۱۲ را به اصلاح قراردادهای واگذاری زمین اختصاص دادیم؛ چرا که سرمایه گذار خارجی در ترجمه قراردادهای واگذاری زمین با ابهام مواجه بود؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید اصلاحاتی را صورت دهیم که بر این اساس، اقدامات خوبی انجام شده و قراردادهای واگذاری زمین اصلاح شد.

به گفته سلاح ورزی، یکی از موضوعات و مشکلات این حوزه، اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق بود که با رویکرد بانک پذیر شدن پروژه ها، قرار بر این شد که نحوه تامین مالی اصلاح شود.