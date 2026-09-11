به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری محدود در نتایج آزمون دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵ در برخی رشتهها خبر داد؛ این بازنگری با لحاظ نظر تخصصی هیئتهای ممتحنه و دستور وزیر بهداشت انجام شده و تغییرات حاصل صرفاً در جهت افزایش نمره و اصلاح وضعیت داوطلبان خواهد بود؛ بنابراین وضعیت افرادی که پیشتر پذیرفته شدهاند، بدون تغییر باقی میماند.
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دومین اطلاعیه آزمون دانشنامه این موضوع را تشریح کرد.
این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
اطلاعیه نتایج آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵
پیرو اطلاعیه پیشین در خصوص نحوه تعیین نتایج آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵، به اطلاع میرساند پس از اعلام نتایج، دبیران هیئتهای ممتحنه برخی رشتههای تخصصی، ضمن تأیید نتایج حاصل در بخش گواهینامه، ملاحظاتی را در خصوص میزان قبولی در آزمون دانشنامه و تناسب آن با سطح مورد انتظار علمی در رشته مربوط مطرح کردند.
با توجه به اهمیت نظر تخصصی هیئتهای ممتحنه در تفسیر نتایج آزمون و تعیین استانداردهای علمی هر رشته، موضوع مورد بررسی مجدد قرار گرفت و گزارش آن به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
بر اساس دستور ایشان مقرر شد با لحاظ نظر دبیران هیئتهای ممتحنه و با حفظ چارچوب کلی تصمیمگیری پیشین، تعدیل محدود در نمرات رشتههای مورد نظر اعمال شود.
این بازنگری صرفاً در رشتههایی انجام شده است که پس از اعلام نتایج، هیئت ممتحنه مربوط بر ضرورت بازنگری تأکید داشته و میزان تعدیل نیز با توجه به شرایط همان رشته تعیین شده است.
بنابراین این اقدام به معنای تغییر کلی روش تعیین حدنصابها یا مخدوش بودن محاسبات و نتایج قبلی نیست، بلکه مرحلهای تکمیلی در بررسی نتایج و مبتنی بر بازخورد علمی هیأتهای ممتحنه پس از مشاهده پیامد نهایی تصمیمات محسوب میشود.
بدیهی است تغییرات انجامشده صرفاً در جهت افزایش نمره و اصلاح وضعیت داوطلبان خواهد بود و افرادی که قبلا قبول اعلام شدهاند تحت تأثیر این بازنگری قرار نخواهد گرفت.
نتایج اصلاحشده داوطلبان رشته های ارتوپدی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، بیمارهای عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی، پزشکی پیشگیری و اجتماعی، آسیب شناسی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و زایمان، و پزشکی قانونی که وضعیت آنان در پی این بازنگری تغییر کرده است، از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام میشود.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت ضمن تأکید بر ضرورت صیانت همزمان از استانداردهای علمی آزمونهای ملی و حقوق داوطلبان، تلاش خواهد کرد نتایج این تجربه و تحلیلهای روانسنجی آزمون سال جاری در بازنگری و بهبود فرآیند طراحی، استانداردگذاری و تعیین حدنصاب آزمونهای آتی مورد استفاده قرار گیرد
تشریح فرآیند تعیین نتایج آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵
پیش از این دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی فرآیند تعیین نتایج آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵ را تشریح کرده بود.
بر اساس این اطلاعیه، پس از بررسی روانسنجی سؤالات و اعمال اصلاحات لازم، حدنصاب قبولی گواهینامه برای هر رشته تعیین و با توجه به توزیع نمرات و دشواری آزمون، تعدیلات رشتهای نیز اعمال شده است:
بسمه تعالی
نتایج آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵ پس از بررسی تفصیلی ویژگیهای آزمون و نتایج داوطلبان در کمیسیون تخصصی مربوط نهایی شد.
در این فرآیند، ابتدا عملکرد سؤالات آزمون از نظر شاخصهای روانسنجی مورد بررسی قرار گرفت. سؤالاتی که بهطور همزمان دارای قدرت افتراق منفی و دشواری بسیار زیاد بودند، بهعنوان سؤالات نامناسب در نظر گرفته شدند و برای جلوگیری از تأثیر منفی آنها بر نتیجه داوطلبان، امتیاز این سؤالات برای همه شرکتکنندگان منظور شد.
پس از این اصلاح، مطابق با مصوبه یکصد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای هر رشته و بر اساس عملکرد داوطلبان همان رشته، حدنصاب گواهینامه محاسبه شد. مبنای این محاسبه ۷۰ درصد میانگین نمرات ۲۰ درصد داوطلبان دارای بالاترین نمره بود.
با توجه به اینکه عدم قبولی در آزمون گواهینامه پیامد مستقیم بر زمان ورود دانشآموختگان به فعالیت حرفهای دارد، در مرحله بعد با توجه به توزیع نمرات هر رشته و با در نظر گرفتن میزان دشواری سؤالات، نمره تعدیلی مشخصی برای هر رشته محاسبه شد. میزان این تعدیل در رشتههای مختلف متفاوت بوده و بهگونهای تعیین شد که نمره نهایی هیچ داوطلبی از حداکثر نمره قابل کسب آزمون تجاوز نکند. این نمره تعدیلی برای برخی رشتهها صفر بود به عبارتی نیازی به تغییر حد نصاب تعیین شده وجود نداشت.
در مورد آزمون «دانشنامه»، حدنصاب مصوب ۱۰۵ بدون تغییر حفظ شد و نتایج حاصل پس از اعمال اصلاحات و تعدیلات فوق محاسبه شد؛ همچنین مطابق رویه موجود مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبانی که پس از انجام محاسبات نهایی تنها یک نمره با حدنصاب قبولی فاصله داشتند نیز قبول اعلام شدند. این فرآیند با هدف دستیابی به تصمیمی منصفانهتر، کاهش اثر سؤالات نامناسب و در عین حال حفظ حدنصاب علمی آزمون دانشنامه انجام شده است.
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