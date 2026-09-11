مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه و وزش ملایم باد خزری، همچنان طی سه روز آینده آسمان استان در ساعات شبانه و اوایل صبح ابری و مه‌آلود خواهد بود و هوای نسبتاً سرد در سطح استان، به‌ویژه در نوار شرقی، مناطق مرکزی و جنوبی، تداوم خواهد داشت. اما در طول روزها به‌تدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و در اواسط روزها دمای هوا به‌طور نسبی افزایش می‌یابد.

وی افزود: به لحاظ بارشی، امروز (جمعه ۲۰ شهریور) تنها در ارتفاعات سبلان، علاوه بر افزایش ابر، بارش پراکنده‌ای انتظار می‌رود. اما در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۱ و ۲۲ شهریور)، با عبور موج کوتاهی از سامانه بارشی و تشدید ناپایداری‌های فصلی و محلی در بعضی ساعات، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و عصر تا اوایل شب‌ها، در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان‌های انگوت و گرمی، به‌ویژه در نواحی کوهستانی، افزایش ابر گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه پیش‌بینی می‌شود. با توجه به نوع بارش‌ها، رخداد مخاطرات جوی دور از انتظار نیست؛ لذا طی این مدت رعایت توصیه‌های هواشناسی تاکید می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: از روز دوشنبه (۲۳ شهریور) تا اواخر هفته، با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان استان غالباً صاف بوده و دمای هوا به‌طور محسوس افزایش می‌یابد.