لودر قاچاق ۱۵۰ میلیارد ریالی در الیگودرز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «فرهاد ابدال‌چگنی» در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی خمه شهرستان الیگودرز در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه تریلر کشنده حامل لودر مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی‌های تخصصی، مشخص شد لودر حمل‌شده فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک معتبر گمرکی است که در ادامه، محموله توقیف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

ارزش ۱۵۰ میلیارد ریالی لودر قاچاق

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

ابدال‌چگنی گفت: کارشناسان ارزش لودر قاچاق کشف‌شده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار پلیس

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و حمایت از اقتصاد کشور، بیان کرد: مبارزه با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی اجازه نخواهند داد سرمایه‌های نامشروع و کالاهای قاچاق، چرخه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.