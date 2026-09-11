به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون اظهار کرد: هفته تعاون فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تعاونی‌ها و بهره‌برداری از طرح‌هایی است که از ظرفیت و قابلیت مناسبی برای اثرگذاری در اقتصاد برخوردار هستند.

وی افزود: مطابق روال هر سال، همزمان با هفته تعاون تعدادی از طرح‌های نمونه تعاونی در کشور به بهره‌برداری رسید که امسال ۲۲۴ طرح تعاونی با اعتباری بالغ بر ۲.۱ همت به صورت متمرکز در کشور افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در استان مازندران نیز چهار طرح تعاونی در شهرهای مختلف به مناسبت هفته تعاون به بهره‌برداری رسید که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها ۲۱۲ میلیارد تومان بوده است.

حسینی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری این طرح‌ها از سوی خود اعضای تعاونی‌ها تأمین شده است، گفت: حدود ۱۸۶ میلیارد تومان از سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها از محل آورده اعضای تعاونی‌ها تأمین شد و برای حمایت از اجرای این طرح‌ها نیز ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفت.

وی اضافه کرد: اجرای این چهار طرح علاوه بر ایجاد سرمایه‌گذاری، زمینه ایجاد اشتغال برای ۸۵ نفر از جوانان استان را فراهم کرده است که بخشی از این افراد را فارغ‌التحصیلان و جوانان جویای کار تشکیل می‌دهند.

۸ هزار تعاونی فعال در مازندران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اینکه آمارهای بخش تعاون صرفاً اعداد و ارقام نیست، تصریح کرد: این آمارها نشان‌دهنده ظرفیت بزرگی است که در بخش تعاون برای ایجاد اشتغال، تولید و تأمین نیازهای کشور وجود دارد.

حسینی شعار امسال بخش تعاون را «تعاون در میان تعاونی‌ها» عنوان کرد و گفت: روح مشارکت، همدلی، همگرایی و همکاری باید در میان تعاونی‌ها تقویت شود و این موضوع می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت اتحادیه‌های تعاونی در مازندران اظهار کرد: در استان ۲۵ اتحادیه تعاونی فعال داریم که شرکت‌های تعاونی مختلف در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌ها را تحت پوشش دارند و در زمینه نظارت، حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های عضو فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در حال حاضر بیش از هشت هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان فعالیت دارند و بیش از ۲.۵ میلیون نفر در تعاونی‌های استان عضویت دارند که بخش قابل توجهی از این جمعیت نیز عضو تعاونی‌های سهام عدالت هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از بخش تعاون در دولت چهاردهم گفت: با وجود شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ناشی از جنگ، حدود چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا به شرکت‌های تعاونی استان پرداخت شده است.

صادرات ۱۴۲ میلیون دلاری بخش تعاون مازندران

حسینی با اشاره به ظرفیت صادراتی تعاونی‌های استان افزود: بخش قابل توجهی از تعاونی‌های مازندران در حوزه تولید محصولات صادرات‌محور فعالیت دارند و با وجود مشکلات و موانع ایجادشده در مسیر صادرات، در دولت چهاردهم میزان صادرات بخش تعاون استان به ۱۴۲ میلیون دلار رسید.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم گفت: یکی از سیاست‌های حمایتی دولت، اجرای طرح کالابرگ بوده است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم، انتظار می‌رود رقم اختصاص‌یافته به این طرح افزایش پیدا کند تا کالابرگ بتواند به عنوان یک ابزار حمایتی، اثرگذاری بیشتری در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تأکید کرد: تقویت مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش تعاون می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش وابستگی اقتصادی کمک کند و باید زمینه حضور مؤثرتر مردم و تعاونی‌ها در اقتصاد بیش از گذشته فراهم شود.