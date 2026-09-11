عبدالواحد بامری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی میان مسلمانان اظهار کرد: وحدت و همبستگی از عوامل مهم استحکام جامعه است و هر اقدامی در این مسیر باید با هدف حفظ انسجام و جلوگیری از اختلاف انجام شود.

امام جمعه اهل سنت نوک‌آباد شهرستان خاش، با اشاره به برنامه‌های هفته وحدت افزود: در این ایام در همایش «ایرانشهر؛ منادی وحدت و مقاومت» حضور داشتیم؛ برنامه‌ای که با حضور جمعی از علمای اهل سنت و اهل تشیع و اقشار مختلف مردم برگزار شد و نشان‌دهنده اهمیت موضوع وحدت در میان مردم بود.

وی ادامه داد: آموزه‌های اسلام بر الفت، مهربانی، مودت و وحدت میان مسلمانان تأکید دارد و در این میان، نقش علما در تبیین این موضوع و آگاهی‌بخشی به جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

بامری تصریح کرد: علما به عنوان صاحبان تریبون و رهبران مذهبی جامعه، وظیفه دارند اهمیت وحدت و همبستگی را برای مردم تبیین کنند و آنان را نسبت به پیامدهای اختلاف و تفرقه آگاه سازند.

وی با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان در موضوع وحدت گفت: این استان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی شناخته می‌شود و مردم شیعه و سنی در مناطق مختلف آن سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند. بنابراین، مردم و به‌ویژه علما باید در حفظ و تقویت این تجربه پیشگام باشند.

امام جمعه اهل سنت نوک‌آباد خاطرنشان کرد: شکل‌گیری و تقویت وحدت در استان با همراهی علمای اهل سنت و اهل تشیع دنبال شده است و هفته وحدت نیز با توجه به همین ضرورت و با نقش‌آفرینی علما و مسئولان شکل گرفته است.

بامری افزود: امروز وظیفه ما این است که اهمیت وحدت را درک کرده و برای حفظ انسجام جامعه تلاش کنیم. مردم سیستان و بلوچستان می‌توانند با تکیه بر تجربه همزیستی خود، همچنان در زمینه تقویت همدلی و روابط میان شیعه و سنی پیشگام باشند.

وی در پایان گفت: حفظ وحدت و همبستگی، نیازمند همکاری همه اقشار جامعه است و علما نیز به دلیل جایگاه اجتماعی و مذهبی خود، مسئولیت مهمی در تبیین این موضوع و تقویت انسجام جامعه بر عهده دارند.