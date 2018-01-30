واکنش سرمربی صنعت نفت به اشتباهات سوشا مکانی مقابل استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز پس از شکست تیمش در برابر استقلال تهران و ناکامی در راهیابی به فینال رقابت های جام حذفی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: قبل از هر چیز لازم می دانم از هوداران صنعت نفت آبادان بابت فرهنگ بالایی که در این بازی از خود به نمایش گذاشتند، تشکر کنم. امروز آنها با وجود اینکه تعداد بسیار بالایی داشتند و بسیار نزدیک زمین مسابقه بودند و در عین حال تیمشان شکست هم خورد، شرایط بدی برای بازی ایجاد نکردند و فرهنگ بالای خود را به خوبی نشان دادند.

وی افزود: ما در این بازی خوب بازی نکردیم چون روی یک اشتباه در ابتدای بازی گل خوردیم و این گل همچون آب سردی روی پیکر تیم ما ریخته شد. البته ما در این بازی فرصت جبران داشتیم و موقعیت های ما حتی از استقلال هم بشتر بود. حتی بازیکنان تیم می گفتند که توپی که مدافع حریف از روی خط دروازه استقلال دفع کرد، از خط عبور کرده بود. حتی داور وسط زمین را نشان داد اما کمک داور بازی عقیده داشت که توپ به داخل دروازه نرفته بود.

کمالوند عنوان کرد: در این بازی ما حتی می توانستیم یک ضربه پنالتی داشته باشیم که داور آن را نگرفت. با این وجود ما این بازی را باختیم و بابت پیروزی به استقلال تبریک می گویم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: صعود تا مرحله نیمه نهایی جام حذفی یک اتفاق خوب برای صنعت نفت آبادان بود. من از عملکرد خود تا به اینجاری کار رضایت کامل دارم ولی عقیده دارم که می توانستیم به فینال جام حذفی برسیم. بازیکنان به خوبی در این بازی تلاش کردند و در نیمه دوم می توانستیم بازی را برگردانیم ولی این اتفاق رخ داد هر چند امیدوارم که سال بعد بتوانیم از این مزحله هم عبور کنیم.

کمالوند در خصوص انتقاد خبرنگاران از عملکرد سوشا مکانی در این بازی نیز گفت: به غیر از گل اولی که در این بازی دریافت کردیم، سوشا روی هیچ یک از گل های خورده ما در این مدت مقصر نبود. نباید چشمان خود را ببنیدم و فقط انتقاد کنیم. هر بازیکنی می تواند اشتباه کند و این طبیعی است.

کمالوند افزود: اگر تنها با یک گل در نیمه اول عقب می افتادیم، بازی را می بردیم ولی گل دوم کار را خراب کرد. البته به نظر من ما عقب ماندگی خود را جبران کردیم ولی داور گل دوم ما را نگرفت. امروز با تیمی بازی کردیم که ۱۰ تا ۱۵ بازیکن ملی پوش داشت. حتی نور افکن که به تیم ملی دعوت می شود نیز روی نیمکت این تیم حضور داشت ولی برای سال اول بیلان کاری ما برای جام حذفی خوب بود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا می گوئید مشکلات مالی داریم ولی سوشا مکانی را جذب کرده اید، گفت: سوشا فقط روی گل اول مقصر بود و این در حالی است که قرارداد وی از دو دروازه بان دیگر تیم ما کمتر است. مشکلات را به هم ربط ندهید ضمن اینکه تشخیص مربی دروازه های تیم است که از سوشا استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: امروز سه چهار بازیکن ما خیلی بد بودند. جاسم کرار کرار امروز خوب نبود چرا که ۲۸ روز است که بازی نکرده است.