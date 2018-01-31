به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: همزمان با برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر و با هدف جهت دهی به برنامه ها و فعالیت های مختلف فرهنگی و نحوه گذران اوقات فراغت خانواده های شهرداری تهران، اکران منتخبی از فیلم های جشنواره برای گروه های هدف در شهرداری تهران صورت می گیرد.

وی افزود: نیروهای خدماتی شاغل در سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران (باغبان های شهر)، نیروهای خدماتی و حفاظت شاغل در بوستان های بانوان (بانوان باغبان) ، پرسنل شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، پرسنل شاغل در سامانه ۱۳۷، پاکبان های شهر، بانوان و آقای تطهیرکننده شاغل در بهشت زهرا (س) بخشی از گروه های هدف برای اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر هستند.

ایوبی در پایان یادآور شد: بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، پرسنل شاغل در مددسراها، سامان سراها و مراکز خدمات اجتماعی تحت پوشش سازمان خدمات اجتماعی، نیروهای خدماتی شهرداری، نیروهای حفاظتی شهرداری و افراد تحت پوشش مدرسه رویش و مراکز پرتو از دیگر گروه هایی هستند که فیلم های جشنواره ملی فیلم فجر برای آنها اکران می شود.

زمان اکران فیلم ها طی روزهای ۱۵ لغایت ۲۱ بهمن ماه جاری است.