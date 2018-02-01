شکست طرح های آمریکا در منطقه دستاورد بین المللی جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران صبح امروز (پنج شنبه) در همایش فرماندهان پایگاه های بسیج طلاب با اشاره به وعده خدا و رسولش در امداد رسانی به سپاه حق در برابر باطل گفت: اگر سه عنصر ایمان، بصیرت و صبر وجود داشته باشد طبق وعده خدا ورسولش قدرت نابرابر شما به قدرت نامتقارن تبدیل خواهد شد.

وی افزود: اگر میزان صبر و تقوا افزایش یافت امداد غیبی به کمک نیروهای شما می آید.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در حفظ انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما در داخل آب هستیم اما مثل ماهی قدر آب را نمی دانیم. مقام معظم رهبری در منطقه غرب آسیا نبرد نابرابر را به نبرد برابر تبدیل کردند؛ این نشان دهنده نقش ایشان در جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: ما در داخل کشور با مشکلاتی مواجهیم که علما باید بیشتر برای حل آن ها فکر کنند، به طوری که به تعبیر آیت الله جوادی آملی اگر خدشه ای به این انقلاب وارد شود، لعن و نفرین گذشتگان شامل ما می شود که چرا فلان حرکت را که می توانستید انجام دهید اما انجام ندادید.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل خاطر نشان کرد: شکست طرح های سلطه طلبانه آمریکا در منطقه و شکل گیری عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا دستاورد بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه امریکا برای رسیدن به هدف خود که نفوذ در منطقه خاورمیانه بود، نقشه ها و طرح های بسیاری را دنبال کرد، اظهار داشت: این طرح ها از حمله به حزب الله و سوریه تا ایجاد و همه پرسی در اقلیم کردستان همگی از برنامه های آمریکا بود.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: اردوغان و برخی دوستانش هم در منطقه به دنبال نقشه هایی بودند اما انقلاب اسلامی همه آنها را خنثی کرد و این نشان دهنده عمق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است.