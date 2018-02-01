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۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

فرمانده سپاه استان بوشهر:

انقلاب اسلامی معادلات استکبار را به هم ریخت

انقلاب اسلامی معادلات استکبار را به هم ریخت

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر گفت: انقلاب اسلامی ایران معادلات استکبار جهانی را به هم ریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح پنجشنبه در یادواره شهدای روستای بردخون کهنه اظهار داشت: شهادت عالی ترین جلوه های مهاجرت به سوی خدا و دارای اثرات فرهنگی است که جامعه بشری برای مبارزه با شیاطین و صراط مستقیم آماده می کند.

وی با بیان اینکه شهدا قلب تپنده ایران اسلامی هستند، افزود: برگزاری چنین یادواره هایی باعث حفظ فرهنگ شهادت در بین اقشار مختلف می شود زیرا شهیدان سیمای اسلام را جلا بخشیدند و باعث سرسبزی جوانه های ایمان در بین مردم شدند.

رزمجو اضافه کرد: شهیدان یکی از پشتوانه های اهل حق و حقیقت هستند که به آرمان های امام و انقلاب عشق می ورزیدند و به عنوان برترین قهرمانان ملی پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی شدند.

فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر با اشاره به اینکه دشمن برای آسیب رساندن برارزش ها، قیام مردمی و سکان دار انقلاب اسلامی مصمم است، ادامه داد: انقلاب اسلامی بر پایه انقلاب مردمی ۳۹سال در برابر همه توطئه های دشمن مقاومت کرده زیرا این انقلاب دارای مردمی وفادار و متعهد نسبت به آرمان های شهدا است.

وی گفت: اتاق فکر آمریکا با هزینه‌های هنگفت و همکاری ایادی داخلی تشکیل شده و هر روز به شیوه ای برای اختلاف افکنی در کشور تلاش می کند و این روزها مسائل اقتصادی را بهانه کرده‌اند در صورتی که قبل از انقلاب اسلامی سختی‌های بسیاری وجود داشت و مردم قادر نبودند حتی نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.

رزمجو ابراز داشت: بیش از ۹۸ درصد مردم همراه اصول انقلاب اسلامی هستند و ارزش‌ها را می‌پذیرند و بر اساس اطلاعات دقیق مشخص شده دشمن از ۱۲ تا ۲۲ بهمن برای آشوب در کشور برنامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن ولایت، رهبری، نهادهای مدافع انقلاب و انقلاب اسلامی را نشانه گرفته اما مردم با هوشمندی نقشه های دشمن را بشناسند و با بصیرت انقلابی عمل کنند و ما نیز آمادگی داریم از دستاوردهای انقلاب اسلامی و خون شهدا پاسداری کنیم.

فرهنگ شهادت در روح و جان مردم نفوذ کرده است

فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر با تقدیر از دست اندرکاران این یادواره اظهار داشت: فرهنگ شهادت در روح و جان مردم ما نفوذ کرده و ندای شهیدان از هر شهر و روستا بلند است و تا همیشه تاریخ بر کاخ ظلم و بیداد فرود می آید.

میرزا احمدی افزود: شهیدان بزرگ ترین حافظان فرهنگ ولایی بودند و همواره در وصیت نامه خود مردم را بر حمایت از ولایت فقیه و رهبری فرا می خواندند پس ما نیز در مسیر شهدا حرکت کنیم و مدافع راستین ولایت باشیم.

وی اضافه کرد: یاد و نام شهدا زینت بخش محافل ما و بهانه ای محکم برای حفظ دستاوردهای نظام اسلامی است چرا که شهیدان با جان و خون خود موجب پایداری و رشد درخت انقلاب اسلامی شدند.

اهالی بردخون همیشه در صحنه هستند

دبیر یادواره شهدای روستای بردخون کهنه نیز گفت: چهارمین یادواره سه شهید این روستا با همراهی و مشارکت بی نظیر مردم، شوراها و مسئولان برگزار می شود و این عشق و دلدادگی باعث شده همواره سرود شهادت در هر شهر و دیاری خوانده شود.

عقیل سخایی افزود: مردم این روستا قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صحنه حضور داشته‌اند و گوش به فرمان ولی فقیه و همراه با اهداف نظام اسلامی گام برداشته اند.

در این آیین که با حضور مسئولان شهرستان، بخش و اقشار مختلف مردم در حسینیه عاشقان ثارالله روستای بردخون کهنه برگزار شد، غلامرضا الوندی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در رثای شهدا بویژه بی بی فاطمه زهرا(س) مرثیه سرایی کرد.

در این آیین از خانواده های شهدای روستای بردخون کهنه تجلیل شد.

کد مطلب 4216136

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