وزارت نفت درگذشت مرحوم رضا مقدسی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، زندهیاد رضا مقدسی فعال رسانهای و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری گوارشی، صبح روز گذشته (جمعه ۱۳ بهمن) در سن ۵۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.
مرحوم مقدسی، فعال رسانهای و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۴۶ در مشهد مقدس متولد شد و فعالیت رسانهای را از دوران دانشآموزی آغاز و سالها به عنوان خبرنگار فعالیت کرد.
حضور در بخشهای مختلف تحریریه صدا و سیما، دبیری سرویسهای جامعه و سیاسی روزنامه جامجم، قائم مقامی همشهری، مدیر مسئولی روزنامه خبر، مدیرعاملی خبرگزاری مهر و مدیر مسئولی روزنامه بینالمللی تهران تایمز و... بخشی از سوابق زندهیاد مقدسی است.
پستهای گسترده و فعالیت میدانی مقدسی در عرصه رسانه، از وی مدیر و صاحبنظری باتجربه در زمینه روزنامهنگاری انقلاب اسلامی ساخت. این مدیر پیشکسوت علاوه بر روزنامهنگاری، سوابقی در زمینه مدیریت روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالیتهای تشکیلاتی در حوزه روزنامهنگاری داشت و دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن روزنامهنگاران مسلمان بود.
پیکر این فعال رسانهای حوزه انقلاب اسلامی امروز (شنبه، ۱۴ بهمن ماه) با حضور جمع زیادی از مسئولان و فعالان حوزه رسانه و همچنین دوستان و همکاران پیشین وی در رسانههای مختلف تشییع و رهسپار خانه ابدی شد.
نظر شما