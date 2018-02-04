وقوع زلزله در آمریکا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دانشگاه بریستول در سال های اخیر موارد وقوع زلزله در اوکلاهامای آمریکا افزایش یافته و تحقیقات علمی نشان می دهد شرکت های نفتی مقصر اصلی در این زمینه محسوب می شوند.

این شرکت ها به منظور افزایش برداشت نفت از مخازن زیرزمینی مایعات مختلفی را به عمق زمین تزریق می کنند و با این کار خود باعث به حرکت درآوردن لایه های مختلف زیرزمینی و در نهایت وقوع زلزله می شوند.

در یک دهه گذشته زلزله های متعددی در اوکلاهاما به وقوع پیوسته که بزرگترین آنها با شدت ۵.۸ ریشتر در سال ۲۰۱۶ رخ داد. وقوع زلزله های مکرر در این شهر با توجه به وجود تعداد زیادی از مخازن ذخیره نفت در آن می تواند به یک تهدید امنیت ملی برای آمریکا مبدل شود.

از سال ۲۰۱۱ تا به حال تعداد زلزله هایی که هر سال در اوکلاهاما رخ می دهد نسبت به سال های قبل از آن ۸۰۰ برابر شده و علت این مساله آن است که شرکت های نفتی فعال در چاه های استخراج نفت هر سال به طور متوسط ۲.۳ میلیارد بشکه انواع مایعات را به عمق یک تا دوکیلومتری زمین تزریق می کنند تا بتوانند نفت و گاز ذخیره شده در زیرزمین را استخراج کنند. اما نتیجه این نوع تخریب محیط زیست تشدید وقوع زلزله است.

محققان برای انجام این بررسی از نرم افزاری به نام Uninet که در دانشگاه Delft ابداع شده استفاده کرده اند. این نرم افزار برای محققان دانشگاهی به رایگان از آدرس lighttwist.net/wp در دسترس است. مدل سازی های انجام شده توسط این نرم افزار نشان می دهد تزریق مایعات به عمق زمین باعث تخریب برخی صخره های رسوبی می شود و این امر برخی لایه های زیرزمینی را سست و تضعیف کرده و زمینه وقوع زلزله را ایجاد می کند.