یک خانه را در «بمب» منهدم کردیم/ عشق گمشده امروز ما است

ایرج شهزادی صدابردار فیلم سینمایی «بمب» ساخته پیمان معادی که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که به عنوان صدابردار و صداگذار در این پروژه با گروه خیلی خوب و حرفه ای مثل محمود کلاری، لیلا حاتمی، بقیه بازیگران و عوامل فنی و به ویژه پیمان معادی همکاری داشتم.

وی با اشاره به سختی های کار صدابرداری در آثاری با محوریت جنگ عنوان کرد: موضوع عشق در سناریو بسیار واضح و روشن وجود دارد و 2 قصه عاشقانه در «بمب» روایت می شود؛ یک عشقی در حال آسیب دیدن است و باید از آن مراقبت کرد و عشق دیگری که در حال به وجود آمدن است.

شهزادی اضافه کرد: فضای شاعرانه و عشقی که در این اثر وجود دارد قابل عتنا است؛ چیزی که امروزه تنها نامی از آن باقی مانده و ما آن را به عنوان کلمه می شناسیم و نه یک واقعیت. «بمب» در پی این است که بگوید در هر موقعی و در هر نسلی عشق وجود دارد ولی در این میانه به دلیل جنگ فضا خشونت آمیز می شود گرچه همین جنگ باعث می شود قدر عشق بیشتر دانسته شود.

این صدابردار درباره تخریب لوکیشن خانه در «بمب» اظهار کرد: در این اثر لوکیشن خانه به کلی از بین رفت چون همان طور که در فیلم می بینیم یک موشک به خانه اصابت می کند از همین رو همین اتفاق حین فیلمبرداری افتاد و طبقه دوم و سوم را کلا منهدم کردیم به صورتی که باعث تعجب صاحب خانه شد.

وی در پایان گفت: من دوران جنگ عراق علیه ایران را چندان تجربه نکرده ام زیرا من در سال ۲۰۰۱ به ایران آمدم، اما شنیده ام که دوران سختی بوده است. با این وجود موضوعات نابی مثل عشق و دوست داشتن در زندگی مردم جریان داشته؛ چیزی که گمشده امروز جامعه ما است.