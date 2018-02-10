«در زمانه پنج شاه» منتشر شد/ ترجمه خاطرات حسن ارفع به فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی کتاب «در زمانه پنج شاه» نوشته حسن ارفع را با ترجمه مانی صالحی علامه روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب شامل خاطرات حسن ارفع فرزند پرنس ارفع‌الدوله و از رجال نظامی برجسته ایران در دوران پهلوی است. او در این کتاب خاطرات خود از کودکی تا سال ۱۳۴۱ را بازگو کرده است

ارفع سال‌های کودکی خود را در فرانسه گذرانده و پس از آن در دانشکده افسری ترکیه تحصیل کرده است. بازگویی ساختار ایران و جهان در سال‌های جنگ جهانی اول و ماجرای ورود دوباره او به ایران و پیوستن به ارتش در خاطرات او یکی از مهمترین فرازهای این کتاب به شمار می‌رود.

ارفع همچنین روایتی دست اول از ماجرای کودتای سوم اسفند و سال‌های حکومت رضاشاه و در ادامه سرکوب ایلات و عشایر توسط او و نیز آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران ارائه و در ادامه سال‌های آشفته پس از جنگ را روایت کرده است.

بخش دیگری از این اثر ماجرای نشستن بر مسند ریاست ستادکل ارتش، قائله جعفر پیشه‌وری و کودتای ۲۸ مرداد است.

به گفته ناشر این اثر جدای از اینکه ارزش تاریخی و تحقیقی دارد، به‌واسطه نثر پرکشش آن بسیار خواندنی است.

نشر ماهی این کتاب را در ۶۱۰ صفحه با قیمت ۵۸ هزار تومان منتشر کرده است.