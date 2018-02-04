کتابشهرها با جشن «حدیث عشق» به استقبال فجر انقلاب رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل این موسسه، با اعلام این خبر گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی، ارتقای آگاهی و معرفت شهروندان ایرانی بود که این هدف با افزایش کتابخوانی محقق میشود، اما این مهم با کتاب بازی و جلد را شکیل کردن و رنگآمیزی و ... درست نمیشود.
وی افزود: در شهرهایی مانند تهران کتابهای زیادی عرضه میشود که اغلب هم خوب هستند با این وجود سرانه مطالعه در کشور پایین است، زیرا عادت به کتابخوانی در شهروندان وجود ندارد، برای افزایش سرانه مطالعه راهی جز اصلاح عادتهایمان نیست.
شفیق با بیان اینکه اتفاقات خوب در هر جامعهای وقتی میافتد که عادتهای غلط اصلاح شود، تصریح کرد: یکی از اولویتهای ما در کتابشهر ایجاد عادت کتابخوانی در محدودههایی است که حوزه فعالیت ما تعریف شده است؛ برای تحقق این هدف، برنامههای مختلفی داریم که یکی از آنها عیدانههای کتاب و عرضه ویژه کتاب و محصولات فرهنگی در مناسبتهای مختلف است، این قبیل برنامهها، فرصتی برای خانوادههای بیبضاعت فراهم میکند تا بتوانند با قیمت کمتری کتاب و محصولات فرهنگی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی افزود: کتابشهر ایران با عیدانهها به دنبال ایجاد این توقع نیست که همیشه باید کتاب ارزانتر از قیمت واقعیاش عرضه شود، اما دسترسی به کتاب را به ویژه برای شهروندان که به دلایل اقتصادی، اقلام فرهنگی را از سبد خانوارشان حذف کردهاند، تسهیل میکند.
جشن کتاب «حدیث عشق» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از فردا به مدت یک هفته (دوشنبه ۱۶ بهمن تا یکشنبه ۲۲ بهمن) در کلیه شعب کتابشهر ایران برگزار میشود و شهروندان میتوانند با مراجعه به کلیه شعب این مرکز در شهرهای محل سکونت خود، از تسهیلات این جشن برخوردار شوند.
علاقهمندان برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره این طرح و پراکندگی جغرافیایی فروشگاههای زنجیرهای کتابشهر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی این موسسه مراجعه کنند.
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