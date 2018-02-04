کتابشهرها با جشن «حدیث عشق» به استقبال فجر انقلاب رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل این موسسه، با اعلام این خبر گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی، ارتقای آگاهی و معرفت شهروندان ایرانی بود که این هدف با افزایش کتابخوانی محقق می­شود، اما این مهم با کتاب بازی و جلد را شکیل کردن و رنگ‌آمیزی و ... درست نمی‌شود.

وی افزود: در شهرهایی مانند تهران کتاب­‌های زیادی عرضه می‌­شود که اغلب هم خوب هستند با این وجود سرانه مطالعه در کشور پایین است، زیرا عادت به کتابخوانی در شهروندان وجود ندارد، برای افزایش سرانه مطالعه راهی جز اصلاح عادت­هایمان نیست.

شفیق با بیان اینکه اتفاقات خوب در هر جامعه‌­ای وقتی می‌­افتد که عادت‌های غلط اصلاح شود، تصریح کرد: یکی از اولویت‌­های ما در کتابشهر ایجاد عادت کتابخوانی در محدوده‌­هایی است که حوزه فعالیت ما تعریف شده است؛ برای تحقق این هدف، برنامه‌های مختلفی داریم که یکی از آنها عیدانه­‌های کتاب و عرضه ویژه کتاب و محصولات فرهنگی در مناسبت‌­های مختلف است، این قبیل برنامه­‌ها، فرصتی برای خانواده‌­های بی‌­بضاعت فراهم می­‌کند تا بتوانند با قیمت کمتری کتاب و محصولات فرهنگی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی افزود: کتابشهر ایران با عیدانه­‌ها به دنبال ایجاد این توقع نیست که همیشه باید کتاب ارزان­تر از قیمت واقعی‌­اش عرضه شود، اما دسترسی به کتاب را به ویژه برای شهروندان که به دلایل اقتصادی، اقلام فرهنگی را از سبد خانوارشان حذف کرده­اند، تسهیل می‌­کند.

جشن کتاب «حدیث عشق» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از فردا به مدت یک هفته (دوشنبه ۱۶ بهمن تا یکشنبه ۲۲ بهمن) در کلیه شعب کتابشهر ایران برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به کلیه شعب این مرکز در شهرهای محل سکونت خود، از تسهیلات این جشن برخوردار شوند.

علاقه‌مندان برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره این طرح و پراکندگی جغرافیایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتابشهر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی این موسسه مراجعه کنند.