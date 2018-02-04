به گزارش خبرنگار مهر در همایش «همای هنر» که چهارمین برنامه تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی بود و امروز ۱۵ بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، حسین یاوری گفت: هنرهای سنتی، حافظ هویت، آداب و رسوم و فرهنگ ما هستند و دینداری و مرام و معرفت را در جامعه ترویج می دهند.

به گفته این هنرمند پیشکسوت هنرهای سنتی، این هنرها نقش مهمی در ایجاد درآمد و اشتغالزایی دارند و باید توجه جدی در زمینه حفظ و آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی وجود داشته باشد اما افسوس که به این هنرها آن گونه که باید و شاید پرداخته نمی شود.

یاوری به این که سال ۲۰۰۳ میلادی، یونسکو به میراث معنوی پرداخت اشاره و بیان کرد: صنایع دستی، بخش مهمی از این میراث هستند اما ما تا سال ۲۰۱۰ از توجه به هنرهای سنتی و ثبت و ضبط آن غافل بودیم و پس از آن خواستیم، قصور و کوتاهی خود را شتابان جبران کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: هر زمان اقتصاد تک محصولی ما یعنی نفت و گاز دچار مشکل شده به هنرهای سنتی فکر کرده ایم و من خوشحالم که صادرات فرش ما در سال جاری به ۳۰۵ و صادرات صنایع دستی مان به ۲۳۷ میلیون دلار رسیده است.

یاوری به ضرورت راه اندازی دانشگاه های سنتی اشاره و بیان کرد: از سال ۱۳۶۱ تاکنون، هنرهای سنتی به سیستم آموزش عالی ما راه پیدا کرده اند اما هنوز نتوانسته ایم یک دانشگاه مستقل داشته باشیم. وقتی پای حرف به میان می آید همه راه اندازی چنین فضایی را ضروری می دانند اما در عمل حمایتی نمی کنند.

به گفته این استاد هنرهای سنتی، در آینده از نفت و گاز نمی گویند بلکه ایران را با شعر و ادبیات و هنرهای سنتی می شناسند. پس ما باید سهم صنایع دستی را در اشتغالزایی مشخص کنیم. چاره و تدبیری برای برطرف شدن مشکلات هنرمندان چون بیمه و وام و اعتبارات دیگر در نظر بگیریم.