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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

معاون استانداری سمنان:

وزیر اقتصاد و دارایی به استان سمنان سفر می‌کند

وزیر اقتصاد و دارایی به استان سمنان سفر می‌کند

سمنان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم سه‌شنبه هفته جاری به استان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی برای سفر وزیر اقتصاد و دارایی به استان سمنان، به میزبانی استانداری، تأکید کرد: مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه به سمنان سفر می‌کند.

وی افزود: نشست با مدیران استانی و فعالان اقتصادی استان سمنان در قالب نشست احتمالی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمره برنامه‌های سفر کرباسیان به سمنان خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: برنامه‌های دیگر وزیر اقتصاد و جدول زمانی سفر وی متعاقباً اعلام خواهد شد.

همتیان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری، کمک به تولید، ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، طرح‌های قابلیت دار ازنظر اقتصادی و گفتگو بین بخش دولتی و خصوصی در کنار تشریح ماحصل برگزاری همایش سرمایه‌گذاری استان سمنان در زمره مباحث مطروحاه در این سفر یک روزه خواهد بود.

کد مطلب 4218907

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