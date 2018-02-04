رشد ۸۰ درصدی صادرات میگو/ سرانه مصرف آبزیان؛ ۱۱کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، با بیان اینکه صادرات میگو در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد کرده است، گفت: امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصولات آبزی در کشور تولید می شود که این رقم نسبت به سال ۵۷ رشد چشمگیری دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران سرانه مصرف آبزیان در کشور را ۱۱ کیلوگرم اعلام و اضافه کرد: این در حالی است که سرانه مصرف آبزیان در سال ۵۷ حدود یک کیلوگرم بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال های گذشته خاویار یکی از اقلام صادراتی کشور ما به شمار می رفت، گفت: با کاهش ذخایر دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق سهم خاویار در سبد صادراتی کاهش و سهم ماهی و میگو افزایش یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در گذشته متکی به خاویار دریایی بوده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر ۸۵ مزرعه در زمینه پرورش خاویار شروع به فعالیت کردند به گونه ای که هم اکنون بیش از سه تن خاویار و دو هزار و ۱۰۰ تن گوشت خاویاری در کشور تولید می شود.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه تولید بیش از ۱۰ تن خاویار پرورشی، ۱۰ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و بیش از ۶۰ هزار تن میگو هدف گذاری شده است.

صالحی ادامه داد: طی چند سال اخیر تولید میگو همه ساله بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و امسال تولید میگوی پرورشی از ۳۲ هزار تن خواهد گذشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر ماهی قزل آلای تازه به کشورهای قطر، امارات و روسیه صادر می شود افزود: اخیرا صادرات این محصول به مالزی آغاز شده و امیدواریم طبق توافق با فرودگاه پیام کرج صادرات هوایی محصولات تازه شیلاتی به کشورهای هدف انجام شود.

صالحی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال تولید آبزیان در کشور به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد و بیش از سه میلیون تن خاویار پرورشی تولید شود، گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار تن ماهی به شیوه پرورش در قفس تولید شد که امسال تولید این ماهیان به بیش از ۲۰ هزار تن خواهد رسید.