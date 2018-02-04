به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پینتاپین از دو سال و اندی پیش فعالیت خود را به عنوان عضوی از مجموعه گروه اینترنتی ایران آغاز کرد. اکنون این سامانه همزمان با تغییر نام به اسنپتریپ از خدمات تازهای رونمایی کرده است. بنابراین علاوه بر ارائه خدمات آنلاین رزرو هتلهای داخلی و خارجی و پروازهای داخلی، خرید بلیت پروازهای خارجی نیز به خدمات اسنپتریپ اضافه شده است.
گروه اینترنتی ایران، یکی از فعالان مطرح حوزه تجارت الکترونیک در ایران و سرمایهگذار شرکتهای اسنپ، اسنپفود، بامیلو، اسکانو و برند جدید پینتاپین، یعنی اسنپتریپ است. این گروه تلاش میکند تا تغییر بزرگی را در بازارهای مختلف به نفع مصرفکنندگان ایرانی ایجاد کند. از جمله این تغییرات میتوان به موفقیت اسنپ در حوزه حملونقل درونشهری اشاره کرد.
اسنپتریپ نیز با ورود به حوزه فروش بلیت هواپیما در کنار رزرو هتل، آماده به وجود آوردن تغییر در حوزه گردشگری است و در نظر دارد تا به جامعترین مرجع گردشگری ایران تبدیل شود. با توجه به اینکه نام اسنپ در ذهن کاربران ایران با مفهوم تغییر در یک کسبوکار گره خورده، قرار بر این است که پینتاپین نیز از این پس با نام اسنپتریپ به فعالیت خود ادامه دهد و با خدمات تازهاش نبض تحول در حوزه گردشگری را به دست گیرد.
ژوبین علاقبند، مدیر استراتژی گروه اینترنتی ایران، درباره تغییر نام شرکت زیرمجموعه این گروه میگوید: «نام و اعتبار اسنپ برای گروه اینترنت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به هیچ عنوان حاضر نیستیم روی این نام سرمایهگذاری غلطی انجام دهیم، حتی اگر این سرمایهگذاری مربوط به شرکتهای زیرمجموعه خودمان باشد. صنعت گردشگری، در همه جای دنیا و به خصوص در کشور خودمان، صنعت رو به رشدی به شمار میرود و تکنولوژی به افزایش بهرهوری از این صنعت کمک زیادی کرده است. از آنجایی که پینتاپین گامهای موثری در مسیر رشد این صنعت برداشته از نام اسنپ برای پویایی بیشتر آن بهره بردیم و گمان میکنیم اسنپتریپ اکنون میتواند سهم زیادی از بازار فعالیت خود را در اختیار بگیرد.»
امیرعلی مهاجر، مدیر اجرایی اسنپتریپ نیز در خصوص تحولات اخیر این شرکت بیان میکند: «مشکل اصلی بازار گردشگری ایران به ضعف در ارائه خدمات آنلاین هتل برمیگردد، چراکه رزرو هتل در ایران اغلب به صورت آفلاین انجام میشود. پینتاپین در آغاز فعالیتش تمرکز خود را روی این بازار آفلاین و آوردن آن به سمت آنلاین گذاشت. این کار آسان نبود و برای رسیدن به یک کیفیت رضایتبخش زمان و انرژی زیادی را صرف کردیم و در نهایت موفق شدیم پینتاپین را به نفر اول بازار رزرو آنلاین هتل تبدیل کنیم.»
وی افزود: «امروز به هدف اولیه خود دست پیدا کردیم و تصورمان بر این است که میتوانیم با توجه به ساختار نظاممندی که در بحث رزرو هتل به وجود آوردهایم زمینه رشد پینتاپین را در بازار پرواز و خرید بلیت هواپیما نیز به وجود آوریم. اسنپتریپ امروز در نقطه عطف رشد خود قرار دارد و پیشبینی ما این است که تحت عنوان نام اسنپ رشد چشمگیری را تجربه خواهیم کرد و آمادگی لازم را برای این موضوع داریم».
اسنپتریپ با هدف تسهیل سفرهای کاربرانش و خلق تجربه خوب سفر برای آنها فعالیت میکند. به همین منظور این سامانه اکنون با بیش از ۹۵ درصد اقامتگاههای ایران قرارداد همکاری امضا کرده است. کاربران با استفاده از اسنپتریپ میتوانند بسته به نیاز و شرایط خود در سرتاسر ایران اقامتگاه مورد نظرشان را از بین هتلهای پنجستاره تا خانههای تاریخی رزرو کنند. اسنپتریپ با همکاری فلایتیو در نظر دارد خدمات خود را در زمینه فروش آنلاین بلیت هواپیما گسترش دهد و به قطب اول صنعت گردشگری ایران تبدیل شود.
نظر شما