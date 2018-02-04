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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین:

توقیف کاروان حمل کالای قاچاق در قزوین

توقیف کاروان حمل کالای قاچاق در قزوین

قزوین- رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از توقیف ۸ دستگاه خودرو که به صورت کاروانی در محورهای مواصلاتی استان در حال حمل کالای قاچاق بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سرهنگ آرش مرادی در این باره اظهار داشت: ماموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز پلیس آگاهی استان، حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه «قزوین- زنجان» در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا، به ۸  دستگاه خودرو سواری مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی ادامه داد: رانندگان خودرو ها «۴ دستگاه پژو، ۳ دستگاه سمند و یک دستگاه سواری پراید» با مشاهده ماموران و بدون توجه به فرمان ایست پلیس با سرعت بالا متواری و بلافاصله واحد گشت به تعقیب خودرو پرداخته و با همکاری سایر واحد های گشتی موفق به توقیف خودرو ها در عوارضی «قزوین – کرج» شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: پس از متوقف کردن خودرو ها در بازرسی ماموران از آن تعداد ۲ هزار و ۷۴۶ ثوب الیسه خارجی قاچاق و ۳۹۰ بسته لوازم بهداشتی کشف و رانندگان خودرو ها دستگیر و به همراه کالای قاچاق به مقر پلیس انتقال داده شدند.

سرهنگ مرادی با اشاره به ارزش ۸۰۰ میلیون ریالی کالای قاچاق کشف شده برابر اعلام کارشناسان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4219012

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