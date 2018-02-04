توقیف کاروان حمل کالای قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سرهنگ آرش مرادی در این باره اظهار داشت: ماموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز پلیس آگاهی استان، حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه «قزوین- زنجان» در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا، به ۸ دستگاه خودرو سواری مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی ادامه داد: رانندگان خودرو ها «۴ دستگاه پژو، ۳ دستگاه سمند و یک دستگاه سواری پراید» با مشاهده ماموران و بدون توجه به فرمان ایست پلیس با سرعت بالا متواری و بلافاصله واحد گشت به تعقیب خودرو پرداخته و با همکاری سایر واحد های گشتی موفق به توقیف خودرو ها در عوارضی «قزوین – کرج» شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: پس از متوقف کردن خودرو ها در بازرسی ماموران از آن تعداد ۲ هزار و ۷۴۶ ثوب الیسه خارجی قاچاق و ۳۹۰ بسته لوازم بهداشتی کشف و رانندگان خودرو ها دستگیر و به همراه کالای قاچاق به مقر پلیس انتقال داده شدند.

سرهنگ مرادی با اشاره به ارزش ۸۰۰ میلیون ریالی کالای قاچاق کشف شده برابر اعلام کارشناسان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.