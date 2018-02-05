به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده منتقد سینما در یادداشتی از فیلم «چهارراه استانبول» نوشته است.

متن این یادداشت را در زیر می خوانید:

«مصطفی کیایی به همراه منوچهر هادی را می توان بفروش ترین فیلمسازهای نسل نوی سینمای بدنه یا تجاری ایران دانست که خوب نبض مخاطب عام را می شناسند و در آثار اخیرشان توانسته اند با تزریق مایه های طنز و فانتزی فیلم های اجتماعی پرفروشی نیز بسازند. داستان مصطفی کیایی اما روشن تر و قابل تحلیل تر است. کیایی خوب قصه می گوید و خوب کشمکش و گره در فیلمنامه اش قرار می دهد و از این رو تماشاگر عام از روند فیلم های کیایی خسته نمی شود و طنازی ها و شیرینی های شخصیت های فیلم هایش که در «بارکد» و «چهارراه استانبول» بر عهده برادرش محسن کیایی بوده است، فضایی دلچسب و خوشایند برای تماشاگران فراهم می کند.

«چهارراه استانبول» که ردپایی از عدالتخواهی و مبارزه با فساد و شعارهای اینچنینی فیلم «خط ویژه»، پیچیدگی داستانی و گره های متعدد فیلم «عصر یخبندان» و زوج تکراری و طناز رادان-کیایی را از فیلم «بارکد» در درون خودش دارد فیلمی با ضرباهنگ تند و پلان های اغلب بسته با کاراکترهای متعدد است که طوری طراحی شده که ماجرای سوختن ساختمان پلاسکو را یادآور شود و بدین سان درامی پر شخصیت طراحی شده که همگی در «چهارراه استانبول» و ساختمان پلاسکو سرنوشتشان گره می خورد.

فیلم خیلی جذاب و بدون مقدمه زیاد شروع می شود و شخصیت ها و روابطشان به خوبی به مخاطب معرفی می شود تا زمانیکه به ماجرای پلاسکو و فروریختن ساختمان می رسیم. ترسیم فضای آن اتفاق با توجه به ذهنیتی که تماشاگر از آن حادثه دارد خیلی جذاب و واقعی از آب در نیامده و همچنین فضای شعاری و انتقادی که فیلم از زمان حادثه به بعد می گیرد تاثیر مخرب و معکوسی در باورپذیری و نزدیکی مخاطب با فیلم و کاراکترهایش دارد.

«چهارراه استانبول» به نظر می آید زیادی کش می یابد و پرگویی شخصیت ها و نقشه های متعدد و پیچیده ای که شخصیت های اصلی فیلم در هنگام چنین حادثه مهیبی به ذهنشان متبادر می شود و سعی می کنند در آن شرایط چنین پلان هایی را طراحی کنند، سبب می شود نیمه دوم فیلم جذابیت نیمه اول را نداشته باشد و طراحی کاراکترهای متعدد که در نیمه نخست فیلم خلق شده به سختی و به زور در نیمه دوم سرهم بندی و به هم مربوط می شود تا «چهارراه استانبول» را نتوان با وجود استارهای متعدد و جذابیت های تبلیغاتی و غیرواقعی اش فیلمی درجه یک در کارنامه کیایی به حساب آورد.

البته با تمام این کاستی ها «چهارراه استانبول» از همین حالا یکی از مهمترین فیلم های سال آینده از نظر جذب مخاطب و فروش در سینماها پیش بینی می شود.»