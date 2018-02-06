تولید حسگر قابل چسباندن به پوست دست برای مدت طولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، این حسگر الکترونیک ضدحساسیت از الکترودهای منعطف و شبکه ای از مواد مختلف در مقیاس نانو تولید شده است.

پژوهشگران ژاپنی می گویند تولید چنین حسگری تولید محصولات برقی قابل چسباندن به پوست بدن انسان را ممکن خواهد کرد. از این نوع محصولات می توان برای کنترل و بررسی وضعیت سلامت انسان برای یک دوره طولانی مدت استفاده کرد.

در سال های اخیر شرکت ها و موسسات تحقیقاتی فراوانی برای تولید حسگرهای قابل چسباندن به پوست دست تلاش کرده بودند تا از این طریق بتوان به طور آنی ضربان قلب و دیگر علائم حیاتی بدن انسان را کنترل کرد. اما تا به حال نتوانسته بودند حسگرهایی تولید کنند که برای استفاده طولانی مدت مناسب باشد. حسگر جدید جلوی تعرق پوست را نمی گیرد و خارش نیز ایجاد نمی کند؛ لذا به سلامت انسان آسیب نمی زند.

برای چسباندن حسگرهای یادشده به پوست تنها کافیست مقدای آب به آنها اضافه شود تا چسبندگی لازم برای اتصالشان به بدن ایجاد گردد. با این کار فیبرهای نانوی الکل پلی وینیل که در تولید حسگرهای یادشده به کار رفته آب می شوند و حسگر چسبندگی لازم برای اتصال طولانی مدت به پوست را پیدا می کنند. آزمایش های انجام شده با استفاده از این حسگر بر روی پوست ۲۰ نفر تا به حال مشکلی به وجود نیاورده است و امید می رود با آزمایش های بیشتر زمینه استفاده عملی از حسگرهای یادشده به وجود آید.