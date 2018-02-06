وزیر اقتصاد و دارایی وارد سمنان شد/افتتاح ۳ پروژه اقتصادی و اداری

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دوازدهم صبح سهشنبه در آغاز سفری یکروزه برای بازدید از یک طرح اقتصادی و اداری و افتتاح سه پروژه اقتصادی و اداری وارد استان سمنان شد و در میدان قومس مرکز استان، مورد استقبال استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.
کرباسیان قرار است در این سفر از خط تولید یک واحد تولید خودرو بازدید کند.
وی همچنین سامانه دادور و فیبر نوری خانگی استان سمنان، واحد تولید مینیبوس و ساختمان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان را نیز افتتاح خواهد کرد.
حضور در نشست اقتصاد مقاومتی و شرکت در برنامه تلویزیونی از دیگر برنامههای کرباسیان است.
وی سال گذشته و زمانی که در سمت ریاست گمرک کشور حضور داشت نیز به استان سمنان سفر کرد.
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