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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۷

در راس هیئتی؛

وزیر اقتصاد و دارایی وارد سمنان شد/افتتاح ۳ پروژه اقتصادی و اداری

وزیر اقتصاد و دارایی وارد سمنان شد/افتتاح ۳ پروژه اقتصادی و اداری

سمنان - مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم در آغاز سفری یک‌روزه، برای افتتاح از سه طرح اقتصادی و اداری و بازدید از یک پروژه وارد استان سمنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دوازدهم صبح سه‌شنبه در آغاز سفری یک‌روزه برای بازدید از یک طرح اقتصادی و اداری و افتتاح سه پروژه اقتصادی و اداری وارد استان سمنان شد و در میدان قومس مرکز استان، مورد استقبال استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

کرباسیان قرار است در این سفر از خط تولید یک واحد تولید خودرو بازدید کند.

وی همچنین سامانه دادور و فیبر نوری خانگی استان سمنان، واحد تولید مینی‌بوس و ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان را نیز افتتاح خواهد کرد.

حضور در نشست اقتصاد مقاومتی و شرکت در برنامه تلویزیونی از دیگر برنامه‌های کرباسیان است.

وی سال گذشته و زمانی که در سمت ریاست گمرک کشور حضور داشت نیز به استان سمنان سفر کرد.

کد مطلب 4220411

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