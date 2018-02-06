سهم «بیمه» در «سلامت» مردم را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، «تصمیم ما بر این است که نظام سلامت را متحول کنیم». این جمله صحبت رئیس جمهوری در آغاز دولت یازدهم بود. جملهای که در دولتهای پیشین به آن کمتر اشاره شده بود و وقتی با قاطعیت از سوی مقام اول دولت مطرح و تصمیم گرفته شد که در سطح کشور اجرایی شود، کسی باور نمیکرد که با این حجم از رضایت مردمی روبرو شود. رضایتی که به سختی به دست آمد و اگر حمایت و همراهی بیمهها نبود، قطعا با شکست روبرو میشد.
نقش بیمه همواره به عنوان یکی از نقشهای اصلی و کلیدی در کشور محسوب شده بطوریکه این نقش به خصوص در حوزه سلامت بیش از هر مسئلهای حائز اهمیت است. در طی سالهای گذشته همزمان با اجرای طرح تحول سلامت، بیمه سلامت ایران نیز پابه پای این طرح حرکت کرد تا تصمیم مهم دولت یازدهم محقق شود چرا که پیش از این ،حوزه درمان در کشور در وضعیت نابسامانی قرار داشت. بیماران یا توان پرداخت هزینههای درمان را نداشتند و یا به دلیل هزینههای سنگین درمانشان، به زیر خط فقر میرفتند.
تحولی که قرار بود در حوزه سلامت رخ دهد به قدری حائز اهمیت بود که حتی رهبر انقلاب (مدظله العالی) نیز بارها در سخنانشان تاکید کردند «ما میخواهیم اگر در خانوادهای کسی مریض شد، آن خانواده بیش از رنج مریضداری رنج دیگری نداشته باشد.» اگرچه بیمه سلامت ایران تا پیش از این با نام بیمه خدمات درمانی اقداماتی در حوزه درمان آغاز کرده بود ولی از سال ۹۱ با تغییر نام آن هدفهای دیگری برای این سازمان در نظر گرفته شد تا علاوه بر برطرف کردن نابسامانیهای موجود در حوزه درمان، با طرح تحول سلامت نیز همراهی کند.
ارتقاء سطح کیفیت و ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی بیمهای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور و از همه مهمتر تجمیع بیمههای درمان از اهداف بلند مدتی بود که برای این سازمان در نظر گرفته شده بود تا همه از خدمات یکسان درمان برخوردار شوند. هدفی که باید گفت به نوعی در طرح تحول سلامت نیز در قالب دیگری برای حمایت از بیماران وجود داشت.
همزمان با اجرای طرح تحول سلامت، حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفتند. پس از این اقدامات دیگر از نابسامانیهای موجود خبری نبود و مردم از اینکه بخش قابل توجهی از مشکلاتشان در مراکز درمانی رفع شده بود و از همه مهمتر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، بسیار راضی بودند.
دیگر شباهت بیمه سلامت ایران با طرح تحول نظام سلامت حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه بود. بسیاری از بیماران که هزینه درمانشان را به سختی فراهم کرده بودند با پوشش بیمهای به صورت رایگان و یا با کمترین هزینه خدمت دریافت کرده و از این اقدام راضی بوده و امیدوارند دیگر هیچ وقت به شرایط گذشته بازنگردند. حال خانوادههای بیماران صعب العلاج برای تهیه دارو و هزینههای درمان خیال شان آسودهتر و مشکلات شان نیز کمتر شده است و دیگر کسی به دلیل هزینههای درمان به زیرخط نمی رود.
اکنون ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش خدمات بیمه سلامت هستند که بیشترین جمعیت در صندوق بیمه سلامت روستاییان بالغ بر ۲۲ میلیون نفر و کمترین مربوط به بیمه سایر اقشار و ایرانیان است. در مجموع ۳۴ میلیون نفر از ۴۱ میلیون بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران، جدای از محرومین و مشمولین تحت پوشش کمیته امداد، از بیمه رایگان برخوردار هستند.
با وجود اقدامات موثری که در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شده است اما این سازمان هنوز در نیمه راه است و علاوه بر اجرای ماموریتهای گذشته باید دیگر اهداف خود را هم دنبال کند که همراهی با طرح تحول سلامت یکی از این اهداف است که این سازمان طی سالهای اخیر ثابت کرده است که همراه خوبی برای این طرح بوده و در نیمه راه آن را رها نکرده است.
حالا چشم امید مردم و سازمان بیمه سلامت ایران به مجلس و دولت است تا با تصویب ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال نوید بخش پایان بدهیهای این سازمان و حمایت بیشتر از بیماران به خصوص از بیماران خاص باشند و این سازمان را در نیمه راه رها نکنند.
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