یک سیاستمدار صهیونیست: دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آوی گبای» رهبر حزب «اردوگاه صهیونیستی» در سخنرانی خود در یک کنفرانس امنیتی در اراضی اشغالی عنوان داشت: اتهام زنی به بازی روزانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبدیل شده است. دولت حزب لیکود به رهبری نتانیاهو سقوط خواهد کرد چرا که یک دولت قومیت گرا با مبانی پوسیده است.

وی در ادامه افزود: ما شاهد گسترش تنفر در میان گرو های مختلف جامعه هستیم. بدیهی است که مردم به دنبال یک رهبری یکپارچه باشند که آنها را تضعیف نکند.

گبای همچنین تاکید کرد: سیاست های اسرائیل به تغییرات واقعی نیاز دارد. نخست وزیر باید پاسخگوی سؤالات مردم باشد. اطلاعات جدیدی در خصوص اتهامات فساد نتانیاهو در زمینه معامله مربوط به زیر دریایی ها به دست آمده است.

وی خواهان سرکار آمدن افراد جدیدی شد که رژیم صهیونیستی را به «مسیر درست» هدایت کنند.