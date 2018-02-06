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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۶

از نوزدهم بهمن

«فهرست مردگان» رضا ثروتی ارائه می شود

«فهرست مردگان» رضا ثروتی ارائه می شود

نمایش «فهرست مردگان» با طراحی و کارگردانی رضا ثروتی از روز پنجشنبه ۱۹ بهمن در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ثروتی که پیش از این نمایش‌هایی چون «مکبث»، «عجایب‌المخلوقات»، «ویتسک» و غیره را روی صحنه برده است، علاوه بر کارگردانی، دراماتورژی نمایش «فهرست مردگان» را نیز بر عهده دارد. 

«فهرست مردگان» به نویسندگی رضا ثروتی، امیراحمد قزوینی و پیمان قدیمی برداشتی آزاد از نمایشنامه «فهرست» اثر تادئوچ رژه ویچ، ترجمه‌ محمدرضا خاکی است.

 از دیگر عوامل «فهرست مردگان» می‌توان به طراح صحنه: رضا ثروتی، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح لباس: ندا نصر، طراح صدا: بامداد افشار، حنیف بیگلری، طراح ویدیو مپینگ: حنیف بیگلری، مدیر تولید: میلاد نصراللهی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حسین ایرجی، دستیار دوم کارگردان: غزاله الکائی، اشاره کرد.

کد مطلب 4220633

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