«فهرست مردگان» رضا ثروتی ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ثروتی که پیش از این نمایش‌هایی چون «مکبث»، «عجایب‌المخلوقات»، «ویتسک» و غیره را روی صحنه برده است، علاوه بر کارگردانی، دراماتورژی نمایش «فهرست مردگان» را نیز بر عهده دارد.

«فهرست مردگان» به نویسندگی رضا ثروتی، امیراحمد قزوینی و پیمان قدیمی برداشتی آزاد از نمایشنامه «فهرست» اثر تادئوچ رژه ویچ، ترجمه‌ محمدرضا خاکی است.

از دیگر عوامل «فهرست مردگان» می‌توان به طراح صحنه: رضا ثروتی، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح لباس: ندا نصر، طراح صدا: بامداد افشار، حنیف بیگلری، طراح ویدیو مپینگ: حنیف بیگلری، مدیر تولید: میلاد نصراللهی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حسین ایرجی، دستیار دوم کارگردان: غزاله الکائی، اشاره کرد.