کارگاه تبیین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی تبیین و تشریح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده ۶ آن، با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان قزوین برگزار شد.
معصومه زمانی، رئیس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان قزوین، در این کارگاه هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای سطح آگاهی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی در راستای اجرای هرچه بهتر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان کرد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی این قانون اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف مشخصی را برای نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط تعیین کرده است.
رئیس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان قزوین افزود: در این کارگاه، مفاد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بهویژه در خصوص کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست و همچنین وظایف دستگاههای اجرایی در قبال این گروههای آسیبپذیر تشریح شد.
زمانی با اشاره به اهمیت ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آییننامه اجرایی آن تصریح کرد: تحقق اهداف این قانون مستلزم همکاری، هماهنگی و همافزایی تمامی دستگاههای مسئول است و بر همین اساس، این کارگاه با هدف ایجاد بستری برای تبادل نظر و هماندیشی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای تخصصی برگزار شد.
وی توانمندسازی نیروی انسانی فعال در حوزه کودک و نوجوان را ضروری دانست و گفت: برگزاری چنین کارگاههایی فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، تبیین دقیق قوانین و ارائه راهکارهای عملیاتی در مواجهه با چالشهای حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان فراهم میکند.
رئیس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان قزوین همچنین بر ضرورت استمرار برنامههای آموزشی و تخصصی در این حوزه و نظارت بر حسن اجرای قانون در سطح استان تأکید کرد.
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