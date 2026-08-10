۳ عامل کلاهبرداری اینترنتی در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه چند تن از شهروندان به پلیس فتا شهرستان دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های شخصی آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا شهرستان دورود پس از بررسی‌های همه‌جانبه و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی و علمی، موفق شدند در یک عملیات هدفمند، ۳ نفر از متهمان را دراین‌رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه ۱۹ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری از متهمان کشف شده است، تصریح کرد: میزان وجوه برداشت‌شده از حساب شاکیان بیش از دو میلیارد ریال برآورد شد که در جریان رسیدگی به پرونده، این مبالغ به طور کامل به‌حساب مال‌باختگان بازگردانده شد.

سرهنگ ابدال چگنی، با هشدار به شهروندان درباره ترفندهای مجرمان سایبری، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.