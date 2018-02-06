به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عطا دانشی، با بیان این که این مجموعه ۱۰ سال پیش توسط عده‌ای که سابقه دوستی آنها به دوران دبیرستان بازمی‌گشت با حداقل سرمایه و در زمینه عملیات کشاورزی راه‌اندازی شد، اظهار کرد: هدف اولیه ما از تاسیس این شرکت ایجاد خوداشتغالی و در گام بعد کارآفرینی بود و بر این اساس این مجموعه تحت عنوان سروش باران و با شعار برای زمین – برای زندگی متولد شد.

به دنبال خلق ارزش برای جامعه کشاورزی بودیم

وی ادامه داد: ما به دنبال خلق ارزش برای جامعه کشاورزی بودیم و ناگزیر نیازها و مسائل جامعه کشاورزی را پیگیری کرده و راه انتقال محصولات تکنولوژیک و به روز و تجربیات علمی موفق از کشورهای صاحب نام به کشور را برگزیدیم به نحوی که انتقال محصولات مبتنی بر فناوری روز و تجربیات علمی کشورهای پیشرفته به کشور موجب رشد بهره وری کشاورزی مخاطبان ما شد.

سهم ۱۲ درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی

مدیرعامل سروش باران در ادامه به تشریح وضعیت حال حاضر بخش کشاورزی در ایران پرداخت و گفت: بخش کشاورزی در ایران با سهم حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی، ۲۰ درصد از جمعیت کشور را شاغل کرده و سطح زیرکشت نیز در کشور ما حدود ۱۵ میلیون هکتار است. در شرایط کنونی ۹۰ درصد آب مصرفی در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و تلفات محصولات کشاورزی حدود ۲۵ درصد است.

وی تصریح کرد: راندمان مصرف آب در این بخش به رقم نگران کننده ۴۰ درصد رسیده است، با این وجود بخش کشاورزی سهم مهمی از صادرات غیر نفتی را به عهده دارد و ۲۵ درصد صادرات غیر نفتی حاصل توان این بخش است بیش از ۸۹ درصد نیازهای غذایی کشور نیز در این حوزه تامین می شود.

حضور ۸۰ درصد کشاورزان در ۳ دهک پایین درآمدی

وی یادآور شد: تنوع آب و هوا موجب شده که تولید طیف وسیعی از محصولات در تمام طول سال در ایران امکان پذیر باشد و از این نظر ایران پس از چین و آمریکا در جایگاه سوم قرار دارد، ضمن آن که ایران درتولید ۴۵ محصول در میان ۱۰ کشور اول جهان است.به گفته وی ، به لحاظ ترکیب جمعیت شاغل، میانگین سن کشاورزان ۵۲ سال است و ۸۰ درصد جمعیت کشاورزان در ۳ دهک پایین جامعه از نظر درآمد قرار دارند. زارع این را هم گفت که هزینه اشتغالزایی در بخش کشاورزی به ازای هر نفر حدود ۷۰ میلیون تومان است که این عدد در مقایسه با بخش صنعت و خدمات رقم ناچیزی به شمار می رود.

عمده مشکلات بخش کشاورزی؛ از کمبود سرمایه تا بهره وری اندک آب

وی عمده مشکلات بخش کشاورزی را این گونه شرح داد: مشکل اول کمبود سرمایه و سرمایه گذار به دلیل نرخ پایین ارزش افزوده در این بخش است. مشکل دیگر، ریسک بالای عملیات کشاورزی از مرحله کشت تا فروش به دلیل تاثیرپذیر بودن از عوامل خارجی (سرما، گرما، خشکی، به قیمت فروش نرفتن محصول و ...) است. بهره وری پایین آب(در ایران از هر متر مکعب آب یک کیلوگرم محصول تولید می‌شود که در دنیا این مقدار به ۳ کیلوگرم بالغ می شود) مشکل سومی بود که این فعال بخش خصوصی کشاورزی به آن اشاره کرد. خاک شور و فاقد مواد آلی و همچنین فاصله بین کشاورزی سنتی ایران و روش های مدرن کشاورزی در کشورهای توسعه یافته دیگر مشکلات بخش کشاورزی ایران بود که زارع در سخنان خود آنها را اجمالا تشریح کرد.

وی همچنین عملکرد نامطلوب در واحد سطح را نیز مشکل مهم دیگر کشاورزی ایران دانست اما این را هم گفت که این معضل با ورود تکنولوژی و محصولات مدرنی که به همت بخش خصوصی وارد کشور شده تا حدود زیادی ارتقا پیدا کرده است.

اهمیت مبحث تغذیه گیاهی در حل مشکلات بخش کشاورزی

این مقام مسئول بخش خصوصی کشاورزی در ادامه به راه حل هایی که در شرکت «سروش باران» برای مواجه شدن با چالش های اساسی حوزه کشاورزی طرح و به مرحله اجرا رسیده اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین راه حل ها برای روبرو شدن با چالش های مذکور، توجه به اهمیت مبحث تغذیه گیاهی است. تغذیه گیاهی کلید حل بخش بزرگی از مشکلات بخش کشاورزی محسوب می شود. با تغذیه مناسب گیاهی می توان مقاومت به تنش های کم آبی، شوری، سرمازدگی و گرمازدگی را بالا برد. با تغذیه مناسب حتی مقاومت به آفات و بیماری ها را می توان افزایش داد. توسط تغذیه گیاهی مناسب بر پایه نهاده های مناسب می توان افزایش عملکرد در واحد سطح ایجاد کرد و بهره وری را افزیش داد و اقتصاد کشاورزی را رونق داد. ضمنا با تغذیه گیاهی مناسب می توان محصول را بازار پسند و زمان فساد آن را طولانی تر کرد.

گره زدن علم به عملیات کشاورزی از ناحیه اقدامات ترویجی

وی افزود: یکی دیگر نیازهای مبرم بخش کشاورزی گره زدن علم به عملیات کشاورزی از ناحیه اقدامات ترویجی است.کشاورزان مدیران آب و خاک کشور هستند. آنها احتیاج به توانمندسازی و استفاده از تجربیات موفق بین المللی دارند. سروش باران هم اکنون همکاران بسیار زبده ای در سراسر ایران برای این امر دارد و روزانه در حال پایش وضعیت مناطق مختلف و ارائه راهکارها ابزارها برای حل معضلات گوناگون زراعی کشاورزان است. بدون شک مبحث ترویج علمی کشاورزی نوین مبحث دغدغه مندان بخش کشاورزی است که بخش خصوصی در آن بسیار موفق ظاهر شده است.

در شرایط دشوار آبی قرار داریم نه بحران آب

دانشی ادامه داد: ایده مهمی که در شرکت «سروش باران» روی آن کار می کنیم مبحث تغییر فصل کشت گیاهان است. ما در شرایط دشوار آبی قرار داریم اما بحران آب به مفهوم مطلق آن در کشور ما وجود ندارد. ۲۱ کشور با شرایط آبی سخت تر از ما وجود دارد که آنها هم در حال زندگی و کشاورزی هستند پس ما هم باید با پدیده کم آبی روبرو شویم، راه حل‌های آن را بشناسیم و در کنار آن زندگی کنیم. ما در ایران با توزیع نامناسب بارش ها هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ مکان روبرو هستیم. در این شرایط استراتژی کشاورزی در ایران نیاز به انعطاف دارد. یعنی ناچاریم برای استفاده بهینه از منابع آبی کشور در نوع کشت، زمان و مکان آن تغییراتی ایجاد کنیم.

انتخاب ایده‌های برتر بخش کشاورزی در سایت اگری آیدیا (AGRI IDEAS)

وی تصریح کرد: مبحث نوآوری در کشاورزی سرزمین مان بهانه جمع شدن ما در این نشست خبری است. ما در این مجموعه دست یاری به سوی تمام افرادی که توانایی خلق نوآوری در زمینه کشاورزی دارند، دراز می کنیم و هر دستی را که به سوی ما دراز شود به گرمی می فشاریم.ما آمادگی داریم از ایده های استارتاپی در حوزه های مدیریت زمین های کشاورزی از قبل کاشت تا پایان برداشت و همچنین ایده های استارتاپی در زمینه اتصال کشاورز به بازارهای تامین و همچنین اتصال کشاورز به بازارهای فروش، بهبود راندمان و ایده های مختلف دیگر در حوزه کشاورزی حمایت کنیم.

وی با تاکید بر این که مشخصا ایده هایی که به نیاز و فرصت های جامعه کشاورزی را هدف قرار داده باشند اولویت های اصلی ما هستند،خاطرنشان کرد: در همین راستا ما سایتی به اسم اگری آیدیا AGRI IDEAS) ) راه اندازی کردیم که همه صاحبان ایده در حوزه کشاورزی می توانند ایده‌های خود را در آن سایت آپلود کنند، خرداد ماه سال ۹۷ در یک رویداد دیگر برترین ایده‌های دریافتی را انتخاب و از آنها حمایت مالی به عمل می آوریم.

این مقام مسئول همچنین گفت: این جلسه به مثابه فراخوانی به مبتکران و اندیشمندان دلسوز و دغدغه مند کشوراست که قصد یاری بخش کشاورزی دارند. ما این عزیزان را به چالش مسئولیت پذیری در حوزه امنیت غذایی و امنیت آبی کشور دعوت می کنیم. هر کس با هر روشی توانایی خلق ارزش در این حوزه را دارد «سروش باران» را در کنار خود ببیند.