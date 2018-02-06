اتمام فرش موزاییک فاز ۳ بوستان شهید باهنر کرمان

منصور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام فرش موزاییک فاز سه بوستان شهید باهنر، اظهار کرد: فرش موزاییک این بوستان به مساحت ۳۸۰ متر مربع انجام شد.

وی افزود: به منظور رفاه حال شهروندان چهار سکو هر کدام به متراژ ۷۰ متر مربع در این بوستان راه‌اندازی شده است.

شهردار منطقه سه کرمان با بیان اینکه دو رمپ پیاده‌رو برای ورود و خروج معلولان با ویلچر در این بوستان راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: عرض این رمپ دو متر و ۴۰ سانتی متر است.

ابراهیمی اظهار کرد: در آینده‌ نزدیک ۱۴ پایه چراغ نیز در طول مسیر این بوستان نصب می‌شود.